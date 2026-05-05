Vreme mai caldă decât normalul în mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că luna mai 2026 va aduce temperaturi peste mediile normale în majoritatea regiunilor țării. Potrivit estimărilor pentru intervalul 4 mai – 1 iunie, abaterile termice pozitive vor fi resimțite pe întreg teritoriul României, cu precădere în vestul, nordul și sudul țării.

4 – 11 mai: Căldură accentuată în vest și nord, precipitații reduse peste tot

Primele zile ale lunii vin cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, ceea ce înseamnă ploi puține sau absente în majoritatea zonelor.

11 – 18 mai: Cel mai cald interval – sudul și sud-vestul, în prim-plan

Toate regiunile vor înregistra temperaturi peste normal, cu cele mai mari abateri în regiunile sud-vestice. La capitolul precipitații, nordul țării poate beneficia local de cantități mai mari decât normalul, în timp ce sudul rămâne deficitar.

18 – 25 mai: Temperaturi ușor peste normal, ploi locale în centru

Valorile termice se mențin ușor peste mediile climatologice pe întreg teritoriul. Precipitațiile vor fi local excedentare în regiunile centrale, iar în rest se încadrează în parametri normali pentru această perioadă.

25 mai – 1 iunie: Final de mai cald, precipitații echilibrate

Ultima săptămână a lunii mai menține tendința de temperaturi ușor superioare normalului pe toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, fără abateri semnificative.