Ședință extraordinară de Guvern înaintea moțiunii de cenzură. Planul lui Ilie Bolojan
Ședință de Guvern
Guvernul se întrunește marți dimineață, la ora 9:30, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru atingerea unui jalon din PNRR. Reuniunea a fost convocată cu o oră și jumătate înaintea ședinței plenului Parlamentului, unde urmează să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care ar putea duce la căderea Cabinetului Bolojan.
Pe ordinea de zi se află o OUG iniţiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR, însă, este posibil ca şi alte proiecte să intre pe agendă.
Vă reamintim că Executivul a avut şi luni după-amiază o şediţă, în care a aprobat mai multe proiecte, printre care cel prin care Programul ”Noua Casă” continuă, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, dar şi o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR
Premierul Ilie Bolojan se confruntă marți cu moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, semnată de 254 de parlamentari. Deznodământul votului din plenul reunit al Parlamentului rămâne incert, în condițiile în care unii semnatari au declarat că nu vor vota moțiunea, alții și-au schimbat poziția, iar negocierile pentru obținerea de sprijin continuă până în ultimul moment.
Citește și:
- 09:35 - Ana Maria Păcuraru: „Ieșirea Emiratelor din OPEC este un cutremur global în energie, cu efecte directe și pentru România”
- 09:31 - Ziua Z pentru Bolojan. Va fi al șaptelea premier demis prin moțiune de la Revoluție încoace?
- 09:31 - Restricții pe A2, pe sensul către Constanța. Se circulă pe o singură bandă din cauza unor lucrări
- 09:21 - Dezastru la o stână din Olt. 80 de oi au fost ucise de câinii fără stăpân
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News