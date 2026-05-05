Ședință extraordinară de Guvern înaintea moțiunii de cenzură. Planul lui Ilie Bolojan

Guvernul se întrunește marți dimineață, la ora 9:30, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru atingerea unui jalon din PNRR. Reuniunea a fost convocată cu o oră și jumătate înaintea ședinței plenului Parlamentului, unde urmează să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care ar putea duce la căderea Cabinetului Bolojan.

Pe ordinea de zi se află o OUG iniţiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR, însă, este posibil ca şi alte proiecte să intre pe agendă.

Vă reamintim că Executivul a avut şi luni după-amiază o şediţă, în care a aprobat mai multe proiecte, printre care cel prin care Programul ”Noua Casă” continuă, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, dar şi o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR

Premierul Ilie Bolojan se confruntă marți cu moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, semnată de 254 de parlamentari. Deznodământul votului din plenul reunit al Parlamentului rămâne incert, în condițiile în care unii semnatari au declarat că nu vor vota moțiunea, alții și-au schimbat poziția, iar negocierile pentru obținerea de sprijin continuă până în ultimul moment.