Regula de la bloc: Cât timp ai la dispoziție pentru a refuza plata întreținerii dacă sumele sunt greșite

Sursă: Realitatea.net

Contestarea listelor de întreținere este un drept al fiecărui proprietar, însă puțini cunosc regulile stricte privind sarcina probei. Contrar așteptărilor, obligația juridică de a demonstra o eroare nu revine administratorului sau asociației.

Prezumția de corectitudine: De ce asociația nu trebuie să justifice fiecare leu

În relația dintre proprietari și asociațiile de locatari, una dintre cele mai frecvente neînțelegeri provine din modul în care legislația privește listele de întreținere. Deși mulți locatari pornesc de la premisa că asociația este cea care trebuie să aducă dovezi pentru fiecare sumă afișată, realitatea juridică este exact inversă. Conform explicațiilor avocatului Gelu Pușcaș, listele de plată beneficiază de ceea ce se numește o „prezumție de legalitate”.

Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, sumele sunt considerate corecte din start. În consecință, sarcina probei nu revine administratorului, ci proprietarului care are dubii. Dacă un locatar consideră că sumele sunt eronate, el este cel care trebuie să dovedească acest lucru prin dovezi concrete, nu doar prin simple suspiciuni sau opinii personale. Acest principiu juridic, bazat pe Codul de Procedură Civilă, stabilește clar că cine face o afirmație în fața legii trebuie să o și susțină cu probe.

Termenul critic de 10 zile și procedura corectă de contestație

Identificarea unei erori în listele de plată necesită o reacție rapidă și bine structurată din partea proprietarului. Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că termenul de 10 zile de la afișarea listelor este esențial pentru o contestație administrativă eficientă. Primul pas obligatoriu este depunerea unei contestații scrise către asociație. În cazul în care răspunsul primit nu este satisfăcător, proprietarul trebuie să revină cu o nouă solicitare scrisă către comitetul executiv și cenzorul asociației.

De multe ori, proprietarii reacționează prea târziu sau aleg căi greșite de comunicare, ceea ce le poate slăbi poziția în cazul unui conflict prelungit. Totuși, depășirea celor 10 zile nu anulează dreptul locatarului de a căuta dreptate, ci doar îngreunează procedura administrativă inițială. Chiar dacă acest termen este ignorat, proprietarul păstrează dreptul legal de a sesiza ulterior instanța de judecată pentru remedierea eventualelor abuzuri sau greșeli de calcul.

Limitările primăriei și rolul instanței de judecată

O confuzie majoră în rândul cetățenilor vizează competențele primăriei în soluționarea conflictelor de la bloc. Mulți proprietari apelează la serviciile specializate din cadrul primăriilor cu speranța că acestea pot anula sume sau recalcula listele de întreținere. Avocatul atrage însă atenția că așteptările în acest sens sunt de cele mai multe ori greșite. Primăria nu are autoritatea legală de a anula sume din liste, de a le recalcula sau de a anula hotărâri ale adunărilor generale și decizii de comitet.

Atunci când demersul administrativ eșuează, singura cale rămasă este instanța de judecată. În această situație, precizia este vitală. Judecătorul va analiza cazul strict pe baza cererii formulate de proprietar, motiv pentru care solicitările trebuie să fie extrem de clare și bine fundamentate. Înțelegerea acestor limitări instituționale și respectarea pașilor legali sunt singurele metode prin care un proprietar poate trece de la simpla nemulțumire la o soluționare juridică favorabilă.