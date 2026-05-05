Amenzi automate pentru telefonul la volan: Unde au fost instalate noile camere inteligente

Tehnologia de monitorizare a traficului bazată pe inteligență artificială devine noua normă în Uniunea Europeană. Utilizate deja pe scară largă în SUA și China, aceste camere „inteligente” sunt acum instalate strategic în Europa pentru a identifica abaterile care pun vieți în pericol: folosirea smartphone-ului și lipsa centurii de siguranță.

Protecția datelor și limitele tehnologiei AI în Europa

Utilizarea sistemelor avansate de monitorizare se lovește de bariere legislative stricte în Uniunea Europeană, unde protecția datelor personale rămâne o prioritate zero. Conform publicației La Repubblica , legislația comunitară interzice utilizarea acestor tehnologii pentru recunoașterea facială, impunând limite clare asupra modului în care poate fi utilizată inteligența artificială în spațiul public. Un exemplu recent vine din Italia, unde Parlamentul a decis să prelungească moratoriul privind instalarea sistemelor de recunoaștere facială până la sfârșitul anului 2027, refuzând astfel implementarea unor tehnologii care ar putea încălca viața privată a cetățenilor.

Modelul britanic: Camere inteligente în Sussex

În contrast cu restul continentului, Marea Britanie a început deja să exploreze potențialul AI în gestionarea siguranței rutiere. În comitatul Sussex, autoritățile locale au activat recent o rețea de camere „inteligente” capabile să identifice abateri care, în mod tradițional, erau aproape imposibil de sancționat fără oprirea vehiculului în trafic. Miza principală este combaterea utilizării telefonului mobil la volan , un comportament extrem de periculos care, de multe ori, rămâne nesancționat dacă șoferul nu este surprins în flagrant de o patrulă de poliție.

Tehnologia Heads-Up: Monitorizare de înaltă precizie

Sistemul utilizat în Marea Britanie, denumit „Heads-Up”, este dezvoltat de compania australiană Acusensus și reprezintă vârful de lance în materie de supraveghere rutieră. Dispozitivele folosesc camere de înaltă rezoluție asistate de inteligență artificială pentru a analiza traficul în timp real. Tehnologia este atât de avansată încât poate capta imagini clare în condiții meteorologice dificile și poate detecta nereguli chiar și în cazul vehiculelor care circulă cu viteze amețitoare, de până la 300 km/h. Această capacitate tehnică reduce semnificativ riscul de eroare și asigură o monitorizare constantă a drumurilor publice.

De la testele din Australia la sancțiuni validate de factorul uman

Eficiența acestui sistem a fost demonstrată inițial în Australia, în statul New South Wales, unde a fost implementat pentru a combate simultan mai multe tipuri de abateri: folosirea telefonului, depășirea vitezei și circulația fără numere de înmatriculare. Deși inteligența artificială este cea care selectează rapid imaginile în care par să existe încălcări ale Codului rutier, sistemul include un filtru de siguranță esențial. După ce AI-ul identifică o potențială abatere, imaginea este verificată manual de către un ofițer de poliție. Doar după confirmarea umană se trece la aplicarea sancțiunii, metodă care s-a dovedit deja extrem de eficientă, depistând peste o mie de încălcări în doar prima săptămână de funcționare.