George Simion, discurs incendiar în Parlament: „Nu suntem de vânzare! România trebuie să meargă la vot!”

Sursă: Realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac devastator la adresa actualei coaliții și a figurilor politice centrale ale momentului. Acesta a început prin a evoca imaginea contrastantă dintre „înfulecatul cu nesaț la Cotroceni” și realitatea neagră de la Palatul Parlamentului, unde prezentarea raportului după un an de președinție sub Nicușor Dan reflectă, în opinia sa, doar deznădejde, dezbinare și sărăcie.

Acuzații de presiune și „trădare”

Simion a denunțat practicile de culise ale coaliției pe care o numește ironic „pro-europeană”, susținând că s-au făcut presiuni imense asupra parlamentarilor săi înainte de vot:

„Am primit zeci de telefoane, am avut colegi care au fost chemați la mese și li s-a explicat cum să voteze, susținându-se că voința poporului ar fi alta. Mesajul nostru este clar: nu suntem de vânzare, nu suntem trădători. Astăzi, această coaliție cere capul lui Moțoc și ne crede pe toți trădători.”

Liderul AUR a ținut să adreseze un avertisment și către UDMR, subliniind că toți românii, inclusiv maghiarii, își doresc plecarea actualului guvern. „Respectați decizia oamenilor, altfel vă alăturați corului de salvatori. Am avut parte de Iohannis, apoi de Nicușor Dan, iar acum salvator și aprinzător de lumini este Bolojan. Aveți grijă, minciuna nu mai ține!”, a punctat Simion.

„Tunuri” financiare și recesiune sub mandatul lui Bolojan

Trecând la criticile economice, George Simion a respins acuzațiile că moțiunea opoziției ar fi un „tun”, indicând în schimb spre achizițiile din pandemie și industria de apărare. El a amintit de miliardele de euro către Pfizer și Rheinmetall pentru care „nimeni nu își asumă responsabilitatea”.

Mai mult, acesta i-a cerut direct demisia premierului Ilie Bolojan:

Eșec economic: „Ați generat recesiune economică în primele luni de guvernare.”

Privilegii menținute: „Ați avut 10 luni să eliminați privilegiile, dar ați luat de la categoriile vulnerabile.”

Taxe în loc de hrană: „Românii v-au cerut apă, hrană și energie, dar au primit taxe, război și sărăcie.”

Apelul final la urne

În finalul discursului, Simion a taxat structura greoaie a Executivului, remarcând ironic că, pe data de 5 mai, țara este condusă de nu mai puțin de 5 vicepremieri. Liderul AUR a concluzionat că actuala clasă politică nu mai poate genera rezultate diferite și că singura soluție legitimă este întoarcerea la popor.

„Ne asumăm viitorul acestei țări și o guvernare care să redea speranța. România trebuie să meargă din nou la vot!” , a fost mesajul de încheiere al liderului AUR.