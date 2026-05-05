Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan și PNL: „Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și Oradea?"

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat în Parlament un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan și a PNL, aducând în discuție finanțările publice acordate județului Bihor și orașul Oradea, dar și selecțiile respinse de Comisia Europeană în domeniul energiei și transporturilor.

Grindeanu a pus sub semnul întrebării viabilitatea economică a Aeroportului din Oradea, afirmând că zborurile spre Varșovia, subvenționate de Consiliul Județean, ar fi folosite de doar trei pasageri.

Referitor la selecțiile de la companiile de stat respinse de Comisia Europeană, Grindeanu a subliniat că PSD a deținut portofoliul Energiei doar 10 luni din ultimii 10 ani, restul aparținând PNL. El a susținut că selecțiile respinse în transporturi sunt legate de două persoane din sfera PNL: un fost oficial din Oradea, pe care l-a numit „pupilul" lui Bolojan, care ar încasa 50.000 de lei pe lună, și Mihai Barbu, fost trezorier PNL.

Aeroportul din Oradea, luat în vizor de Sorin Grindeanu

„Pentru a merge mai departe, dar trebuie să fac două precizări: vizavi de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni, vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc, și nu vorbesc de bani europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărate, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea?

Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. Trei. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat.

Știți că la energie în ultimii 10 ani PSD-ul a fost 10 luni, în rest dumneavoastră de la PNL. Și mai e un lucru: da, la energie selecțiile au fost întoarse unde era ministrul, majoritatea, majoritatea, când era ministrul un reprezentant al PNL, iar la transporturi au fost întoarse din cauza a două persoane. Ghici cine? Pupilul dumneavoastră fochiș de la Oradea, care acum este la sape, cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună. Atâta era.

Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu. Fostul trezorier. PNL. Ăștia sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.”, a declarat Sorin Grindeanu în Parlament.