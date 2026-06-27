Parazitul ascuns în carne care poate afecta grav vederea. Cercetătorii avertizează că infectează una din trei persoane

Un parazit extrem de răspândit la nivel mondial provoacă îngrijorare în rândul cercetătorilor. Este vorba despre Toxoplasma gondii, parazitul responsabil de toxoplasmoză, o infecție care, în multe cazuri, nu provoacă simptome la persoanele sănătoase. Specialiștii avertizează însă că, în anumite situații, aceasta poate duce la afecțiuni oculare grave și chiar la pierderea vederii.
Potrivit estimărilor, aproximativ o treime din populația lumii este infectată cu acest parazit. Cercetătorii atrag atenția că toxoplasmoza oculară este cea mai frecventă infecție intraoculară la nivel global și una dintre principalele cauze de pierdere a vederii provocate de o infecție.
Toxoplasmoza oculară, o problemă insuficient discutată
Deși poate avea efecte grave asupra ochilor, toxoplasmoza nu primește suficientă atenție la nivel internațional, spun specialiștii. Dr. Justine Smith, oftalmolog și cercetător în știința vederii la Universitatea Flinders din Australia, susține că boala ar trebui tratată cu mai multă seriozitate în politicile globale de sănătate.
„Toxoplasmoza este o cauză majoră de infecție oculară și o cauză importantă de pierdere a vederii la nivel mondial, însă primește o atenție limitată în agendele globale de sănătate”, a declarat dr. Justine Smith.
Aceasta spune că o recunoaștere mai clară a bolii la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății ar putea schimba felul în care toxoplasmoza este prevenită și tratată.
„Prin recunoașterea OMS, putem face progrese substanțiale în prevenirea și gestionarea acestei infecții”, a precizat Justine Smith.
Cum se transmite infecția
Infecția se transmite în principal prin consumul de carne insuficient preparată termic, contaminată cu parazitul. O altă cale de transmitere este ingerarea accidentală a ouălor eliminate în fecalele de pisică, de exemplu în timpul curățării litierei sau prin contact cu un mediu contaminat.
O cale importantă de transmitere este și de la mamă la făt, prin placentă, în timpul sarcinii. În astfel de cazuri, infecția poate provoca pierderi de sarcină sau afecțiuni congenitale severe.
„Toxoplasmoza este adesea considerată inevitabilă, însă are căi de transmitere bine cunoscute și poate fi prevenită și controlată”, a explicat dr. João Furtado, de la Universitatea din São Paulo, Brazilia.
Boală răspândită, dar prea puțin cercetată
Cercetătorii susțin că toxoplasmoza ar îndeplini criteriile pentru a fi considerată boală tropicală neglijată. O astfel de afecțiune trebuie să fie concentrată în zone sărace, să fie răspândită în regiuni tropicale și subtropicale, să poată fi prevenită și controlată și să fie insuficient finanțată și cercetată.
Specialiștii spun că toxoplasmoza se regăsește în toate aceste situații. Boala este mai frecventă în America de Sud și în regiunile cu resurse limitate, iar finanțarea pentru cercetare este mult mai mică decât în cazul altor boli similare.
Lipsa unui vaccin arată cât de subestimată este boala
Cercetătorii atrag atenția că nu există un vaccin și nici un protocol standard de tratament, ceea ce arată că impactul global al bolii este subestimat. Se estimează că aproximativ 190.000 de copii se nasc anual cu toxoplasmoză congenitală.
Cele mai grave efecte apar în comunitățile vulnerabile, unde accesul la servicii medicale este limitat, iar condițiile sanitare sunt precare. În aceste zone, prevenția devine cu atât mai importantă.
Măsuri simple pot reduce riscurile
Specialiștii spun că efectele bolii ar putea fi reduse prin măsuri de sănătate publică ușor de aplicat. Printre acestea se numără îmbunătățirea siguranței alimentare, accesul la apă curată, condiții mai bune de sanitație și extinderea îngrijirii prenatale.
„Aceste efecte ar putea fi reduse prin măsuri practice de sănătate publică, precum siguranță alimentară îmbunătățită, apă curată, sanitație și acces mai bun la îngrijire prenatală”, a explicat dr. João Furtado.
Cercetătorii avertizează că toxoplasmoza nu trebuie privită ca o infecție minoră doar pentru că, în multe cazuri, nu dă simptome. Atunci când afectează ochii sau apare în timpul sarcinii, boala poate avea urmări serioase.