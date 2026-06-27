Parazitul ascuns în carne care poate afecta grav vederea. Cercetătorii avertizează că infectează una din trei persoane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:40

Un parazit extrem de răspândit la nivel mondial provoacă îngrijorare în rândul cercetătorilor. Este vorba despre Toxoplasma gondii, parazitul responsabil de toxoplasmoză, o infecție care, în multe cazuri, nu provoacă simptome la persoanele sănătoase. Specialiștii avertizează însă că, în anumite situații, aceasta poate duce la afecțiuni oculare grave și chiar la pierderea vederii.

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