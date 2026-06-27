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Sanatate· 1 min citire

Au ajuns să aleagă între medicamente și traiul de zi cu zi. Scumpirile lovesc fără milă familiile vulnerabile

Sărăcie, medicamente

Sărăcie, medicamente

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 07:58
SursăRealitatea PLUS

Mulți vârstnici spun că pensiile nu mai acoperă costurile pentru medicamente, hrană și întreținere. În aceeași situație se află familiile cu venituri mici, persoanele cu dizabilități și cei fără un loc de muncă stabil. Fără măsuri eficiente de sprijin, tot mai mulți oameni riscă să ajungă în dificultate, potrivit Realitatea PLUS.

Oamenii vorbesc deschis despre lipsurile cu care se confruntă zi de zi. Întrebați de ce cred că românii se descurcă tot mai greu, mulți au indicat aceeași problemă: banii nu mai ajung. „Păi, din cauza lipsei banilor. Dacă n-ai bani, cu ce să te descurci?”, a spus o femeie în vârstă. Alții cred că problemele sunt adâncite de lipsa de unitate și de felul în care este condusă țara.

„Din cauza politicienilor!”, a spus o altă femeie. Oamenii reclamă salariile mici, pensiile care nu acoperă cheltuielile și sentimentul că munca de o viață nu mai este răsplătită corect. „Au muncit atâția ani de zile pentru ce? Pentru 2.000 de lei? Ce părere aveți?”, a spus o femeie aflată în stația de autobuz.

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