Au ajuns să aleagă între medicamente și traiul de zi cu zi. Scumpirile lovesc fără milă familiile vulnerabile

Publicat 27 iun. 2026, 07:58 Sursă Realitatea PLUS

Mulți vârstnici spun că pensiile nu mai acoperă costurile pentru medicamente, hrană și întreținere. În aceeași situație se află familiile cu venituri mici, persoanele cu dizabilități și cei fără un loc de muncă stabil. Fără măsuri eficiente de sprijin, tot mai mulți oameni riscă să ajungă în dificultate, potrivit Realitatea PLUS.

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