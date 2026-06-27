Ministerul Sănătății, în alertă din cauza caniculei: recomandări și măsuri pentru spitale

În contextul avertizărilor de caniculă emise pentru aproape trei sferturi din România, Ministerul Sănătății solicită serviciilor de ambulanță și direcțiilor de sănătate publică să pună în aplicare măsuri speciale pentru protejarea populației.
Ministerul Sănătății solicită, sâmbătă, activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Solicitarea vine în contextul în care meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roșu de caniculă, ce vizează, duminică și luni, 16 județe, precum și alerte de Cod galben și portocaliu, valabile în trei sferturi din țară.
Ce au cerut oficialii de la Sănătate
- Serviciile de ambulanță - alertarea echipajelor și suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere;
- Direcțiile de sănătate publică - verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare (stocuri de medicamente de urgență, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).
"Ascultați sfaturile medicilor și evitați expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie", a transmis sursa citată.
Bucureștiul, sufocat de căldură: maximele prognozate de meteorologi
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă pentru ultimele zile ale lunii iunie. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat.
Temperaturile vor crește treptat, iar începutul săptămânii viitoare va aduce valori foarte mari. Luni și marți, maximele se vor apropia de 39 de grade Celsius. De vineri până sâmbătă, la ora 10:00, vremea va fi foarte caldă. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va fi greu de suportat. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.