Ministerul Sănătății, în alertă din cauza caniculei: recomandări și măsuri pentru spitale

Publicat 27 iun. 2026, 16:55 Actualizat 27 iun. 2026, 16:58

În contextul avertizărilor de caniculă emise pentru aproape trei sferturi din România, Ministerul Sănătății solicită serviciilor de ambulanță și direcțiilor de sănătate publică să pună în aplicare măsuri speciale pentru protejarea populației.

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