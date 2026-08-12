Primele imagini cu aeronava care va purta numele lui Mircea Lucescu. Detalii despre capacitate, viteză și autonomie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 23:17

TAROM a prezentat noi imagini cu aeronava care va purta numele lui Mircea Lucescu, primul Boeing 737 MAX dintre cele patru avioane achiziționate de compania aeriană română. Aeronava a trecut deja prin primul zbor de test și prin etapa de vopsire, iar acum poate fi văzută în culorile TAROM și cu numele fostului selecționer al României.

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