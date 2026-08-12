Primele imagini cu aeronava care va purta numele lui Mircea Lucescu. Detalii despre capacitate, viteză și autonomie

TAROM a prezentat noi imagini cu aeronava care va purta numele lui Mircea Lucescu, primul Boeing 737 MAX dintre cele patru avioane achiziționate de compania aeriană română. Aeronava a trecut deja prin primul zbor de test și prin etapa de vopsire, iar acum poate fi văzută în culorile TAROM și cu numele fostului selecționer al României.
Avionul urmează să intre în flota companiei, alături de celelalte trei aeronave Boeing 737 MAX, până în primăvara anului 2027.
Avionul „Mircea Lucescu” a trecut de primul zbor de test
TAROM a publicat fotografii realizate în timpul etapelor prin care a trecut noua aeronavă. Primul zbor de test a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, iar ulterior avionul a fost vopsit în schema specifică operatorului aerian român.
Compania a prezentat și imagini în care poate fi observat numele „Mircea Lucescu” aplicat pe aeronavă.
„Tot mai aproape. Ați văzut primul zbor de test, apoi etapa de vopsire. Acum vedem împreună prima aeronavă Boeing 737 MAX în culorile TAROM”, a transmis compania, în social media.
Aeronava este prima dintre cele patru Boeing 737 MAX care vor fi introduse în flota TAROM.
180 de pasageri și o autonomie de 5.680 de kilometri
Boeingul 737 MAX care va purta numele lui Mircea Lucescu are o capacitate de 180 de pasageri. Aeronava măsoară 35,8 metri în lungime și are o înălțime de 12,5 metri.
În timpul zborului, avionul poate ajunge la o altitudine de croazieră de 12.497 de metri. Distanța maximă indicată pentru această aeronavă este de 5.680 de kilometri, iar viteza de croazieră este de aproximativ 850 de kilometri pe oră.
Noua aeronavă vine și cu o serie de avantaje în ceea ce privește consumul și impactul asupra mediului. Potrivit datelor prezentate de TAROM, consumul de combustibil și emisiile de carbon sunt cu până la 20% mai mici comparativ cu aeronavele pe care le înlocuiește.
Și nivelul de zgomot este redus, amprenta sonoră fiind cu până la 50% mai mică. În plus, ferestrele aeronavei sunt cu aproximativ 20% mai mari.
Numele lui Mircea Lucescu va fi purtat de aeronava TAROM
În luna iunie, TAROM a semnat împreună cu familia lui Mircea Lucescu un protocol privind utilizarea numelui fostului selecționer pe una dintre aeronavele companiei.
La eveniment au participat Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și Bogdan Costaș, directorul general al TAROM.
Aeronava va purta astfel numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul românesc.
Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.