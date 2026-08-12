Noul Cod al Urbanismului dă liber la construit în mediul rural. Case de până la 150 mp și anexe scapă de autorizația clasică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:47

Noile reguli pentru construcțiile din mediul rural schimbă procedura prin care pot fi ridicate anumite locuințe și anexe gospodărești. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026, introduce o procedură simplificată pentru unele construcții și prevede inclusiv situații în care anumite lucrări pot fi executate fără nicio formalitate.

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