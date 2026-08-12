Noul Cod al Urbanismului dă liber la construit în mediul rural. Case de până la 150 mp și anexe scapă de autorizația clasică
Noul Cod al Urbanismului dă liber la construit în mediul rural
Noile reguli pentru construcțiile din mediul rural schimbă procedura prin care pot fi ridicate anumite locuințe și anexe gospodărești. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026, introduce o procedură simplificată pentru unele construcții și prevede inclusiv situații în care anumite lucrări pot fi executate fără nicio formalitate.
Noul Cod va intra în vigoare la 25 august 2026. Din acel moment, pentru anumite construcții amplasate în mediul rural, proprietarii nu vor mai urma procedura obișnuită de autorizare, ci vor putea recurge la notificarea primăriei, dacă sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de lege.
Există însă și o categorie distinctă de lucrări pentru care Codul nu cere nici măcar notificare. Este vorba despre anumite anexe de mici dimensiuni, care trebuie să respecte, la rândul lor, condiții precise privind suprafața, înălțimea, caracterul construcției și amplasarea pe teren.
Unde se aplică procedura simplificată
Pentru construcțiile noi care pot fi realizate prin procedura simplificată a notificării, legea stabilește mai multe condiții referitoare la teren și la zona în care urmează să fie amplasată construcția.
În primul rând, construcția trebuie să se afle în mediul rural, în intravilan. În același timp, terenul nu trebuie să fie situat într-o zonă protejată sau într-o zonă de protecție a monumentelor istorice.
O altă condiție importantă este respectarea documentațiilor de urbanism aprobate și a regulamentului de urbanism aplicabil terenului respectiv.
Aceleași principii se aplică și în cazul anumitor anexe care pot fi construite fără nicio formalitate. Și acestea trebuie să fie amplasate în mediul rural și să respecte prevederile Planului Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism al localității.
Ce construcții pot fi făcute cu notificarea primăriei
Articolul 294 din noul Cod introduce procedura simplificată de notificare pentru anumite construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale. În anumite condiții, aceeași procedură poate fi folosită și pentru construirea unei locuințe unifamiliale.
În categoria construcțiilor exterioare locuințelor unifamiliale sunt incluse mai multe tipuri de anexe și amenajări. Printre acestea se numără garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, piscinele și grupurile sanitare, precum și alte construcții similare.
Suprafața cumulată a acestor construcții nu poate depăși 50 de metri pătrați.
În această limită de 50 de metri pătrați sunt cuprinse și construcțiile care au cel mult 20 de metri pătrați, sunt realizate cu fundație și au caracter permanent și nedemontabil.
Facilitatea prevăzută de noul Cod nu este însă valabilă pentru localitățile rurale care se află în zone metropolitane.
O casă de cel mult 150 de metri pătrați poate intra în procedura simplificată
Noul Cod prevede și posibilitatea construirii unei locuințe unifamiliale prin procedura simplificată a notificării. Nu este vorba însă despre orice tip de casă, deoarece legea stabilește o serie de condiții care trebuie îndeplinite cumulativ.
Poate fi construită o singură locuință unifamilială, iar aceasta trebuie să aibă acces și lot propriu. Terenul trebuie să fie situat în intravilanul mediului rural.
În ceea ce privește regimul de înălțime, casa poate avea doar parter sau demisol și parter. Construcția nu poate avea subsol, iar suprafața desfășurată trebuie să fie de maximum 150 de metri pătrați.
Locuința trebuie, de asemenea, să respecte regulamentul de urbanism aplicabil terenului pe care este amplasată.
Un alt element prevăzut de Cod se referă la proiectul în baza căruia este realizată construcția. Acesta trebuie să se încadreze într-unul dintre tipurile de proiect prevăzute de noua legislație.
Ce fel de proiect poate fi folosit pentru casă
Una dintre variante este utilizarea unui proiect-tip pus la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale.
O altă posibilitate este folosirea unui proiect rezultat în urma unui concurs de soluții organizat potrivit metodologiei prevăzute de lege.
Există și varianta proiectului individual.
În situația în care proprietarul optează pentru un proiect individual, acesta nu poate fi întocmit fără implicarea specialiștilor prevăzuți de Cod. Documentația trebuie realizată de un colectiv tehnic de specialitate format din arhitect cu drept de semnătură, inginer proiectant de structuri și proiectant de instalații.
Proiectul individual trebuie să respecte Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, elaborat de Ordinul Arhitecților din România.
În plus, documentația trebuie să fie avizată de arhitectul-șef al județului.
Două limite diferite pentru anexe: 20 mp și 50 mp
Noul Cod separă clar cele două situații în care pot fi realizate anumite construcții exterioare locuințelor unifamiliale din mediul rural.
Prima categorie este reprezentată de construcțiile care nu depășesc 20 de metri pătrați cumulat și care pot fi realizate fără nicio formalitate.
Pentru acestea se aplică prevederile articolului 299.
În această categorie pot intra terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, magaziile, grupurile sanitare și alte construcții similare.
Pentru ca lucrările să poată fi realizate fără formalități, suprafața cumulată trebuie să fie de maximum 20 de metri pătrați.
Există și o limită privind înălțimea: construcția nu poate depăși 2,5 metri.
În plus, aceste anexe trebuie să fie construite fără fundație, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile.
Structura trebuie să fie realizată din lemn sau metal, iar lucrările trebuie să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.
A doua categorie este cea a anexelor care pot ajunge până la 50 de metri pătrați cumulat. Pentru acestea proprietarul poate utiliza procedura simplificată a notificării prevăzută la articolul 294.
Astfel, limita de 20 de metri pătrați este asociată construcțiilor provizorii și demontabile care pot fi realizate fără formalități, în timp ce pentru categoria care intră sub incidența articolului 294 limita cumulată ajunge la 50 de metri pătrați, cu respectarea condițiilor legale și prin notificare.
Notificarea nu elimină obligația de a avea un proiect
Faptul că anumite lucrări pot fi realizate prin procedura simplificată nu înseamnă că proprietarul poate construi fără documentație tehnică.
Pentru lucrările care intră în procedura simplificată, articolul 294 prevede realizarea unui proiect de către specialiștii corespunzători domeniului lucrării.
Codul stabilește că proiectele sunt întocmite de colective formate din arhitecți, ingineri constructori și ingineri proiectanți de instalații, precum și de alți specialiști, în funcție de caracteristicile și specificul proiectului.
Fiecare specialist trebuie să elaboreze partea de proiect care intră în competențele dobândite potrivit legii.
Documentația trebuie să respecte legislația privind calitatea în construcții, dar și regulamentele locale de urbanism aplicabile.
Prin urmare, procedura simplificată privește modul în care sunt parcurse formalitățile administrative și nu înseamnă eliminarea cerințelor tehnice aplicabile unei construcții.
Unele lucrări pot fi făcute în regie proprie
Noul Cod reglementează și situațiile în care lucrările de construire pot fi executate în regie proprie.
Potrivit articolului 279, lucrările de construire a clădirilor pot fi realizate fie de antreprenori, fie în regie proprie.
În mediul rural, în regie proprie pot fi realizate locuințe cu parter, precum și garaje, terase și anexe gospodărești cu parter.
Pentru celelalte categorii de clădiri, realizarea lucrărilor în regie proprie este interzisă, indiferent de clasa de consecințe.
Ce trebuie verificat înainte de construirea casei
Pentru proprietarii care vor să construiască o locuință sau o anexă prin procedura de notificare, amplasarea terenului reprezintă una dintre condițiile esențiale.
Construcția trebuie să fie situată în mediul rural, în intravilan. Totodată, terenul trebuie să fie în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.
Lucrările trebuie să respecte documentațiile de urbanism aprobate pentru zona respectivă.
În cazul anexelor de maximum 20 de metri pătrați care pot fi realizate fără formalități, trebuie respectate prevederile Planului Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism al localității.
Așadar, posibilitatea de a construi fără autorizația obișnuită sau fără notificare nu înseamnă că orice teren din mediul rural poate fi folosit pentru astfel de lucrări. Condițiile de amplasare și regulamentele locale rămân aplicabile.
De când se aplică noile reguli
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026.
Noile prevederi intră în vigoare la 25 august 2026.
Începând cu această dată vor fi aplicabile și regulile referitoare la construcțiile care pot fi realizate prin procedura simplificată a notificării, precum și cele privind lucrările ce pot fi executate în mediul rural fără nicio formalitate.
În cazul locuințelor unifamiliale, procedura simplificată poate fi utilizată pentru o singură casă de maximum 150 de metri pătrați, cu parter sau demisol și parter, fără subsol, dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de Cod.
Pentru anexele exterioare, limita poate fi de 50 de metri pătrați cumulat în cazul procedurii de notificare, în timp ce anumite construcții provizorii, demontabile și fără fundație pot fi realizate fără formalități dacă nu depășesc 20 de metri pătrați cumulat și îndeplinesc toate celelalte cerințe stabilite de lege.
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