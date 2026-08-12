Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Gest inconștient pe calea ferată Constanța–Mangalia: obstacole puse intenționat pe șine
Tren in Gara de Nord (arhiva)
Un nou gest inconștient a pus în pericol circulația trenurilor între București și Constanța. Trei obiecte au fost găsite astăzi direct pe șine, pe firul II al rutei Constanța – Mangalia. Descoperirea a fost făcută de un revizor de cale aflat în verificare.
Citește și
- 15:30Galați rămâne fără apă 24 de ore. Seceta istorică de pe Dunăre oprește alimentarea pentru jumătate de oraș
- 14:54Scandal după o excursie la Predeal: părinți arestați după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor. Care e motivul
- 14:38Migranți ascunși într-un TIR ucrainean, descoperiți la Calafat. 18 cetățeni din Siria și Irak, predați autorităților din Bulgaria
- 14:24Partide ilegale de vânătoare de mistreți și căprioare, organizate în zona Comarnic. Trei persoane, anchetate: ce au găsit polițiștii la percheziții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News