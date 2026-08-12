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Gest inconștient pe calea ferată Constanța–Mangalia: obstacole puse intenționat pe șine

Tren in Gara de Nord (arhiva)

Tren in Gara de Nord (arhiva)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:52

Un nou gest inconștient a pus în pericol circulația trenurilor între București și Constanța. Trei obiecte au fost găsite astăzi direct pe șine, pe firul II al rutei Constanța – Mangalia. Descoperirea a fost făcută de un revizor de cale aflat în verificare.

Toate obstacolele au fost îndepărtate la timp, înainte ca trenul plecat din Mangalia la ora 12:40 să ajungă în zonă. Traficul feroviar nu a fost afectat, a transmis CFR Călători.

La km 226+730, acesta a observat mai multe traverse lăsate pe calea ferată.
La km 226+520, a găsit un morman de crengi între șine.
La km 226+400, a descoperit o bornă hectometrică din beton, pusă intenționat în gabaritul căii ferate.

PolițiaTransporturi Feroviare a deschis o anchetă pentru a afla cine a amplasat obiectele și în ce condiții. Astfel de acțiuni pot provoca accidente grave, mai ales pe o rută intens circulată în sezonul estival.

Cazul de azi nu este singular. În iunie și iulie, pe aceeași zonă feroviară au fost raportate incidente similare. Și atunci, polițiștii au început cercetări pentru identificarea persoanelor implicate.

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