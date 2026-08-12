Gest inconștient pe calea ferată Constanța–Mangalia: obstacole puse intenționat pe șine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:52

Un nou gest inconștient a pus în pericol circulația trenurilor între București și Constanța. Trei obiecte au fost găsite astăzi direct pe șine, pe firul II al rutei Constanța – Mangalia. Descoperirea a fost făcută de un revizor de cale aflat în verificare.

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