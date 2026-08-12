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Momente de panică în Râmnicu Vâlcea după ploaia torențială. Doi oameni, evacuați dintr-o mașină blocată în ape
Pompierii au intervenit în Râmnicu Vâlcea
Ploaia torențială căzută miercuri seara în municipiul Râmnicu Vâlcea a dus la inundarea pasajului Matei Basarab, iar o mașină a rămas blocată, cele două persoane aflate în aceasta fiind evacuate de pompierii care au intervenit la fața locului, informează Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).
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