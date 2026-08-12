Ce făceau românii când Ceaușescu le stingea lumina. Marina Almășan și George Rotaru, amintiri inedite

În perioada comunistă, românii s-au confruntat cu restricții severe la energie electrică și gaze naturale, iar întreruperile de curent au devenit parte din viața de zi cu zi. În case, la spectacole și în alte spații publice, lumina putea dispărea exact atunci când era mai mare nevoie de ea.
Marina Almășan, vedetă TVR 2, și solistul de romanțe George Rotaru și-au amintit cum arătau acele vremuri și ce făceau oamenii atunci când rămâneau în întuneric.
Marina Almășan își amintește serile în care familia se strângea în jurul radioului
Marina Almășan spune că a prins atât perioadele în care se întrerupea energia electrică, cât și pe cele în care era oprită apa caldă. Vedeta TVR 2 povestește că programul ei matinal o ajuta să își desfășoare activitățile pe lumină.
În lipsa televizorului sau a altor activități care necesitau electricitate, familia se strângea în jurul unor lucruri simple. Potrivit amintirilor Marinei Almășan, întreruperea curentului transforma practic seara într-un moment în care membrii familiei ajungeau să discute între ei.
Radioul cu baterii devenea, în același timp, o alternativă pentru cei care voiau să asculte informații din afara propagandei oficiale. Emisiunile Europei Libere erau ascultate pe ascuns, iar Marina Almășan își amintește cu umor că această practică nu era deloc atât de discretă pe cât ar fi vrut cei care o făceau.
„Da, desigur, am prins și opriri de curent, și de apă caldă, norocul meu este că, fiind extrem de matinală, toate activitățile se făceau pe lumină.
Când se lua curentul, familia socializa, noi copiii eram luați la întrebări, părinții făceau planuri și cu toții ascultam, pe furiș, la un radio cu baterii, emisiunea Europa liberă. Cu toate că, dacă-ți lipeai urechea de oricare dintre apartamentele din bloc, se auzea cam la fel!”, a declarat vedeta pentru Click!
George Rotaru cânta și când scena rămânea fără lumină
Solistul de romanțe George Rotaru a trăit întreruperile de curent nu doar acasă, ci și în timpul spectacolelor. Artistul povestește că au existat situații în care electricitatea se oprea chiar în timpul reprezentațiilor.
Pentru artist, lipsa energiei electrice nu însemna automat și oprirea unui spectacol. Dacă instalația de iluminat nu mai funcționa, artiștii continuau să cânte chiar și în întuneric.
Amintirile sale descriu și celelalte lipsuri cu care s-a confruntat populația în acea perioadă, de la frig și alimente raționalizate până la problemele legate de energia electrică.
„Oho, de câte ori nu am rămas în beznă, și în casă, dar și la spectacole, pe scenă. Nu aveai ce face, cântam și fără mirofon, pe întuneric. Așa au fost acele vremuri. Mă și săturasem de frig, de foame, totul era pe rație.
La 37 de ani, imediat după Revoluție, am decis să mă mut în America. Am obținut și cetățenia, am acolo concerte. Fac însă anual naveta New York-București, mi se face dor de casă, de fanii mei”, a declarat George Rotaru.
Energia electrică era și ea raționalizată
Restricțiile nu se limitau la întreruperile de curent. În perioada regimului comunist, consumul de energie și gaze naturale era supus unor cote, iar depășirea acestora putea însemna costuri mult mai mari.
Pentru un apartament cu două camere, de exemplu, limita stabilită pentru lunile decembrie și februarie era de maximum 140 de metri cubi de gaze. În luna ianuarie, cota ajungea la 170 de metri cubi.
În lunile de vară, cantitatea permisă era mult mai mică, fiind stabilită la sub 30 de metri cubi.
Câtă energie putea consuma o familie într-un apartament cu două camere
Și în cazul energiei electrice existau limite stabilite în funcție de perioada anului.
Pentru un apartament cu două camere, consumul era plafonat la 30 kWh pe lună în intervalul noiembrie-februarie.
În restul anului, limita era redusă la 20 kWh lunar.
Depășirea cotelor stabilite de autorități atrăgea tarife mai mari, astfel încât consumul de energie devenea o problemă pe care familiile trebuiau să o gestioneze cu mare atenție.
În acest context, întreruperile de curent și restricțiile privind energia au ajuns să facă parte din cotidianul românilor, iar oamenii au fost nevoiți să găsească soluții pentru serile petrecute fără lumină și fără aparatele electrice cu care erau obișnuiți.