Ce făceau românii când Ceaușescu le stingea lumina. Marina Almășan și George Rotaru, amintiri inedite

Publicat 12 aug. 2026, 22:18 Sursă Click!

În perioada comunistă, românii s-au confruntat cu restricții severe la energie electrică și gaze naturale, iar întreruperile de curent au devenit parte din viața de zi cu zi. În case, la spectacole și în alte spații publice, lumina putea dispărea exact atunci când era mai mare nevoie de ea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ceausescurationalizare energie