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Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov

Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov

Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 20:29
Actualizat12 aug. 2026, 20:40
SursăAgerpres

Șoferul mașinii care a intrat, marți seara, în trei turiști aflați pe trotuar, în zona centrală a Brașovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Conform sursei citate, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

'Se iau în calcul posibile cauze medicale, dar cercetările urmează să stabilească toate aspectele', au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

'În fapt, s-a reținut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Brașov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins și accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Piatra Neamț și un cetățean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetățean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală', se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

De asemenea, în urma accidentului rutier a rezultat și vătămarea corporală a conducătorului autoturismului.

Reprezentanții Spitalului Clinici Județean de Urgență (SCJU) Brașov au informat, miercuri, că și șoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat și i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o.

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