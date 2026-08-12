Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov

Publicat 12 aug. 2026, 20:29 Actualizat 12 aug. 2026, 20:40 Sursă Agerpres

Șoferul mașinii care a intrat, marți seara, în trei turiști aflați pe trotuar, în zona centrală a Brașovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

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