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Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov
Judecătorii au decis ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul din Brașov
Publicat12 aug. 2026, 20:29
Actualizat12 aug. 2026, 20:40
SursăAgerpres
Șoferul mașinii care a intrat, marți seara, în trei turiști aflați pe trotuar, în zona centrală a Brașovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
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