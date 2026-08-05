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Social· 1 min citire
Dunărea a ajuns la un nivelal armant la Corabia. Portul turistic, închis din cauza secetei
Imagini dramatice din sudul țării, unde Dunărea continuă să se retragă de la o zi la alta. La Corabia în județul Olt, nivelul fluviului a ajuns la un minim care afectează atât activitatea economică, cât și viața de zi cu zi a localnicilor. Bancurile de nisip au luat locul apei în zone care, până de curând, erau navigabile. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de retras niciodată și că situația devine greu de suportat.
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