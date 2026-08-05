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Dunărea a ajuns la un nivelal armant la Corabia. Portul turistic, închis din cauza secetei

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 21:46

Imagini dramatice din sudul țării, unde Dunărea continuă să se retragă de la o zi la alta. La Corabia în județul Olt, nivelul fluviului a ajuns la un minim care afectează atât activitatea economică, cât și viața de zi cu zi a localnicilor. Bancurile de nisip au luat locul apei în zone care, până de curând, erau navigabile. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de retras niciodată și că situația devine greu de suportat.

În Corabia în județul Olt imaginile vorbesc de la sine. Nivelul Dunării a ajuns la un nivel alarmant.

Pentru orașul Corabia, unde funcționează cinci silozuri de cereale, blocajul din port înseamnă pierderi economice importante. Transportul naval, cea mai eficientă metodă pentru transportul mărfurilor, este practic paralizat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Localnicii povestesc că, în urmă cu doar câteva săptămâni, locurile unde astăzi se întind suprafețe uriașe de nisip erau complet acoperite de apă. Proprietarii de bărci sunt nevoiți să le mute aproape zilnic, pe măsură ce Dunărea continuă să scadă.

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