Ana Maria Păcuraru: România stă între un reactor nuclear care se oprește și un guvern care nu mai are cine să-l conducă cu adevărat

România stă în seara asta între un reactor nuclear care se oprește și un guvern care nu mai are cine să-l conducă cu adevărat. Îl avem în platou pe ministrul Radu Oprea, după întâlnirea de azi cu Nuclearelectrica, la Cernavodă. Reactorul 2 mai rezistă doar câteva zile, datorită unor măsuri pe Dunăre, fără ele, ar fi fost deja oprit. Reactorul 1 e deja oprit, nu tehnic, ci din lipsă de apă de răcire. Deficitul din sistem, când se oprește și reactorul 2, va ține o lună întreagă, cu repornire estimată la începutul lui septembrie. Îl avem la telefon și pe Romeo Urjan, directorul Centralei Nucleare Cernavodă, să vedem dacă barjele discutate vor fi scufundate până la ora asta.
Am adus în platou, ca aseară, o candelă și un pahar cu apă, atât primesc, cu porția, patru ore pe zi, mii de oameni din comuna Popești, Bihor, fieful politic al lui Ilie Bolojan. Candela rămâne aprinsă cât discutăm cine a știut și cine a ascuns problema.
Nu e o surpriză climatică, e un calendar asumat din 2022, prin Planul Național de Redresare și Reziliență: eliminarea cărbunelui până în 2032, cu ținte trimestriale. Și totuși Bogdan Ivan a închis grupul 4 de la Turceni în martie, iar acum aceiași care au semnat calendarul cer redeschiderea lui, inclusiv Cristian Bușoi. Legea de amânare nu se aplică înainte de 31 august, iar Nicușor Dan tot nu a promulgat-o. Pe 31 august, CEO Oltenia trebuie oricum să mai închidă un grup.
Industria, Liberty, Alro, Azomureș, Rompetrol, își reduce voluntar consumul în orele de vârf; unii marii consumatori chiar investesc în surse proprii, ca să scape de rețea. Povara rămâne, disproporționat, pe populație.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, confirmă suspiciunile: unele benzinării ar fi majorat prețurile în fereastra dintre votul plafonării și intrarea ei în vigoare, vineri, și legal, e mai simplu să sancționezi doar de acum încolo.
Iar ipocrizia de etaj continuă pe toate planurile. Dragoș Pîslaru a fost filmat oprind aerul condiționat la o vilă RAAPPS, apoi a criticat jurnaliștii care au relatat asta. Dar uitați-vă și la ce s-a întâmplat azi: a fost ședință de plen, și aproape toți parlamentarii au participat online, de acasă. Curent consumat degeaba, în clădiri goale, exact în plină criză energetică, în timp ce la Popești oamenii numără orele de apă curentă. Iar tot azi, Laurențiu Botin a descins la vila lui Bolojan, și era ger acolo, de la aerul condiționat, în casa celui care cere țării să stingă becul.
Chiar și Capitala se supune: iluminat stradal redus cu 30%, panouri publicitare stinse seara, STB amână încărcarea autobuzelor electrice pe noapte.
Toate deciziile astea grele vin de la un guvern în expectativă, un nou executiv abia în prima săptămână din septembrie, probabil PSD-UDMR-aripa conservatoare PNL, cu Nazare sau Grindeanu vehiculați la premier.
Nu e o criză a verii, e una a deceniului trecut, ajunsă la scadență. Candela și paharul rămân pe masă până aflăm cine plătește nota: populația, prin facturi și apă cu porția, sau clasa politică, prin decizii pe care refuză să și le asume?