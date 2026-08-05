Ana Maria Păcuraru: România stă între un reactor nuclear care se oprește și un guvern care nu mai are cine să-l conducă cu adevărat

Publicat 5 aug. 2026, 21:04 Sursă Realitatea PLUS

România stă în seara asta între un reactor nuclear care se oprește și un guvern care nu mai are cine să-l conducă cu adevărat. Îl avem în platou pe ministrul Radu Oprea, după întâlnirea de azi cu Nuclearelectrica, la Cernavodă. Reactorul 2 mai rezistă doar câteva zile, datorită unor măsuri pe Dunăre, fără ele, ar fi fost deja oprit. Reactorul 1 e deja oprit, nu tehnic, ci din lipsă de apă de răcire. Deficitul din sistem, când se oprește și reactorul 2, va ține o lună întreagă, cu repornire estimată la începutul lui septembrie. Îl avem la telefon și pe Romeo Urjan, directorul Centralei Nucleare Cernavodă, să vedem dacă barjele discutate vor fi scufundate până la ora asta.

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