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Măsuri speciale din cauza temperaturilor extreme. Ce a pregătit Primăria Sectorului 6 pentru locuitori

Măsuri speciale din cauza temperaturilor extreme

Măsuri speciale din cauza temperaturilor extreme

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 19:50
SursăAgerpres

Unsprezece sisteme de răcorire și șapte puncte de prim ajutor sunt la dispoziția cetățenilor, pentru perioada caniculei, în Sectorul 6.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au scris, miercuri, pe Facebook, că toate cele unsprezece sisteme de răcorire sunt în funcțiune, zilnic, între orele 10:00 și 19:00, în zone intens circulate: Gorjului, Veteranilor, Lujerului, Crângași, Giulești, Parcul Liniei 2, Favorit - Orizont, Piața Drumul Taberei și Valea Ialomiței.

Instalațiile au fost verificate și repuse în funcțiune de ADPDU Sector 6. Sunt realizate în regie proprie și oferă câteva clipe de răcoare celor aflați la plimbare, la cumpărături sau în drum spre casă.

Pentru persoanele care au nevoie de ajutor sunt deschise și șapte puncte de prim ajutor, în intervalul 11:00-18:00: Centrul Multifuncțional de Sănătate 'Sf. Nectarie' - Bd. Uverturii nr. 81; Clubul Seniorilor 'Iulia Hașdeu' - Str. Virtuții nr. 3; Clubul Seniorilor 'Stela Popescu' - Calea Crângași nr. 44; Clubul Seniorilor 'Mihail Sadoveanu' - Bd. Timișoara nr. 73; Clubul Seniorilor 'I.L. Caragiale' - Bd. 1 Mai nr. 1-15; Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități 'Istru' - Aleea Istru nr. 4; Centrul pentru Persoane Vârstnice 'Floare Roșie' - Str. Floare Roșie nr. 7A.

Cetățenii pot beneficia de apă potabilă, măsurarea tensiunii arteriale și spații răcoroase unde se pot odihni.

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