Munți de gunoaie, găsiți de Garda de Mediu pe litoral. Ce se ascundea în spatele imaginilor poleite pentru turiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 20:39

Garda Națională de Mediu derulează o acțiune tematică de control pe litoral pentru verificarea respectării legislației de mediu și, în numai 48 de ore, a aplicat amenzi de 1,76 milioane de lei și a dispus 13 suspendări de activitate.

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