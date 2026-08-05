Nistrul a scăzut la un nivel îngrijorător. Republica Moldova și Ucraina pregătesc măsuri de criză

Publicat 5 aug. 2026, 20:06 Sursă Agerpres

Autoritățile din Republica Moldova evaluează împreună cu cele din Ucraina situația generată de scăderea neobișnuită a nivelul apei râului Nistru și pregătesc măsuri anti-criză, relatează miercuri agenția EFE.

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