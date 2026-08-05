Când va fi oprit reactorul 2 de la Cernavodă. Directorul centralei explică ce se întâmplă pe măsură ce Dunărea scade

Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în condiții normale, însă scăderea continuă a nivelului Dunării este monitorizată permanent. Directorul centralei, Romeo Urjan, a spus, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, la Realitatea PLUS, că reactorul 2 va continua să producă energie atât timp cât debitul apei de răcire permite funcționarea în siguranță, iar dacă va fi atins pragul critic, acesta va fi oprit controlat.
Potrivit directorului centralei, în prezent nu există niciun pericol pentru securitatea nucleară, iar toate instalațiile funcționează în parametrii normali.
Reactorul va fi oprit dacă nivelul apei mai scade cu 15 centimetri
Întrebat dacă reactorul 2 poate fi răcit în condițiile în care Dunărea urmează să atingă un minim istoric, Romeo Urjan a explicat că centrala este pregătită pentru un astfel de scenariu.
„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametrii normali și noi vom funcționa în parametrii normali până când debitul apei de răcire nu ne mai permite această funcționare normală, deci vom opri.
Deci nu se pune problema că suntem în pericol sau suntem în afara domeniului normal de exploatare. Centrala funcționează la parametrii nominali. În momentul în care debitul de apă de răcire scade cu mai mult de 15 centimetri de la această dată de astăzi, vom fi nevoiți să oprim.
Iar oprirea se face controlat, fără a pune în pericol securitatea nucleară sau alte probleme.”
Nivelul Dunării este monitorizat în permanență
Directorul centralei a precizat că evoluția nivelului apei este urmărită în permanență, iar fiecare modificare este analizată.
„Corect. Măsurăm fiecare secundă fiecare centimetru de nivel de apă în Dunăre și sunt de cu totul de acord cu faptul că lucrările, acele operațiuni pe Dunăre, au ajutat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă cu câteva zile. Trei-patru zile cel puțin. Pentru că dacă prognoza noastră înainte de a începe operațiunile era o scădere de 2 centimetri pe zi, acum am fi fost aproape, probabil vorbeam despre oprirea reactorului.
Dar acele lucrări, vorbesc de dragare, dragarea albiei Dunării și derocarea stâncii. Aceste două operațiuni au ajutat foarte mult centrala de la Cernavodă temporar.
Este adevărat, pentru că dacă nivelul scade în continuare, avem aceeași situație, dar acele operațiuni au ajutat prelungirea duratei de funcționare a reactorului.”
Prognoza indică în continuare scăderea nivelului apei
Romeo Urjan a explicat că singura creștere a nivelului Dunării din ultimele zile a fost observată după lucrările de derocare, însă estimările pentru perioada următoare indică o nouă scădere.
„Prognoza noastră spune că o scădere continuă de câteva zile bune. Dar am avut o creștere de nivel la momentul în care s-a derocat stânca, la o zi după, pentru că efectele se simt, fiind la 60 de km distanță de Cernavodă, efectele se simt la o zi diferență.
Am avut o creștere de nivel care, în mod normal, nu ar fi fost așteptată în această perioadă. Dar, în rest, pentru următoarele zile, zece zile cât avem noi o prognoză care este mai corectă, cât de cât mai corectă, vedem doar o scădere, o scădere continuă.”