Când va fi oprit reactorul 2 de la Cernavodă. Directorul centralei explică ce se întâmplă pe măsură ce Dunărea scade

Publicat 5 aug. 2026, 21:25 Sursă Realitatea PLUS

Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în condiții normale, însă scăderea continuă a nivelului Dunării este monitorizată permanent. Directorul centralei, Romeo Urjan, a spus, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, la Realitatea PLUS, că reactorul 2 va continua să producă energie atât timp cât debitul apei de răcire permite funcționarea în siguranță, iar dacă va fi atins pragul critic, acesta va fi oprit controlat.

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