Scandal la Primăria Alba Iulia. Zeci de persoane au fost blocate pe pagina de Facebook după comentarii critice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 23:20

Pagina oficială de Facebook a Primăriei Alba Iulia a devenit subiect de controversă după ce mai mulți locuitori susțin că au fost blocați și nu mai pot comenta la postările instituției. Printre persoanele care afirmă că au pierdut accesul la secțiunea de comentarii se află jurnaliști locali și foști consilieri municipali. Reprezentanții administrației locale susțin însă că măsura este aplicată doar utilizatorilor care folosesc un limbaj nepotrivit.

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