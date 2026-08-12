Scandal la Primăria Alba Iulia. Zeci de persoane au fost blocate pe pagina de Facebook după comentarii critice

Pagina oficială de Facebook a Primăriei Alba Iulia a devenit subiect de controversă după ce mai mulți locuitori susțin că au fost blocați și nu mai pot comenta la postările instituției. Printre persoanele care afirmă că au pierdut accesul la secțiunea de comentarii se află jurnaliști locali și foști consilieri municipali. Reprezentanții administrației locale susțin însă că măsura este aplicată doar utilizatorilor care folosesc un limbaj nepotrivit.
Situația a fost semnalată în presa locală, după ce mai mulți locuitori au reclamat că nu mai pot interacționa cu pagina oficială a municipalității. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, lista celor care nu mai pot comenta ar include zeci de persoane.
Printre acestea se află și jurnalistul Andrei Barbu, cunoscut pentru activitatea sa în presa locală, dar și foștii consilieri municipali Dorin Petruțiu și Rareș Buglea, conform ziarulunirea.ro, citat de news.ro.
Un jurnalist spune că a fost blocat pentru a doua oară
Andrei Barbu a povestit că nu este pentru prima dată când întâmpină o astfel de situație. Jurnalistul susține că accesul său la pagina Primăriei Alba Iulia a fost restricționat și în trecut.
Potrivit acestuia, în urmă cu aproximativ jumătate de an a sesizat situația reprezentanților instituției. Ulterior, accesul ar fi fost restabilit, însă jurnalistul afirmă că, de aproximativ două luni, a fost din nou blocat.
Barbu a precizat că restricția nu vizează un profil personal, ci pagina asociată emisiunii „Fapte și Vorbe”.
Foști consilieri locali, printre persoanele care reclamă blocarea
Controversa nu se limitează la cazul jurnalistului. Doi foști consilieri locali au afirmat, la rândul lor, că nu mai pot publica mesaje în secțiunea de comentarii a paginii Primăriei Alba Iulia.
Aceștia susțin că blocarea ar fi survenit după exprimarea unor opinii critice la adresa administrației locale.
Situația a generat reacții și în mediul online, unde mai multe persoane au relatat experiențe similare. Unii dintre cei care susțin că au fost blocați afirmă că mesajele lor au fost critice, dar că nu au conținut injurii sau expresii jignitoare.
Ce explicație oferă Primăria Alba Iulia
Reprezentanții administrației locale resping ideea că utilizatorii ar fi blocați pentru simplul fapt că critică activitatea Primăriei.
Purtătorul de cuvânt al instituției, Flaviu Buta, a explicat că pagina de Facebook este administrată de un număr mare de angajați și colaboratori, motiv pentru care este dificil de stabilit cine a aplicat anumite restricții în trecut.
Potrivit administrației, regula urmărită este aceeași: libertatea de exprimare trebuie să fie însoțită de un limbaj civilizat.
Primăria susține că blocarea unui utilizator poate interveni în situațiile în care comentariile conțin injurii, expresii licențioase, amenințări sau alte forme de exprimare considerate incompatibile cu comunicarea publică.
Criticile la adresa administrației, în centrul disputei
Pe de o parte, persoanele care reclamă blocarea consideră că măsura ar putea fi legată de opiniile critice exprimate în spațiul public. Pe de altă parte, administrația locală afirmă că nu sancționează critica, ci doar comentariile care depășesc limitele unui dialog civilizat.
După apariția informațiilor în presa locală, mai mulți utilizatori au intervenit în discuție și au susținut că au avut parte de aceeași experiență.