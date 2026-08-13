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Social· 1 min citire
Spitalele din Gorj, în gardă pentru pene de curent. Generatoarele au fost verificate
Spitale/ Colaj foto AI
Publicat13 aug. 2026, 07:20
SursăRealitatea PLUS
Spitalele din Gorj sunt pregătite pentru o eventuală pană de curent! Managerii acestora au transmis că generatoarele au fost verificate și că pot intra în funcțiune în cazul unei avarii.
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