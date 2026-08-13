Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Debitul Dunării, staționar la intrarea în țară. Hidrologii anunță o creștere în următoarele 24 de ore
Dunărea/ Captură video
Debitul Dunării la intrarea în România este de aproape trei ori mai mic decât media multianuală pentru luna august, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. La Baziaș, debitul a fost de 1.350 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează o ușoară creștere în următoarea zi. Debitul scăzut al fluviului a determinat autoritățile să înceapă procedurile de oprire a Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Citește și
- 11:14Blackout, la pachet cu riscuri majore pentru bolnavi: ce se întâmplă cu spitalele dacă rămânem FĂRĂ curent
- 11:00Cât poți economisi anual cu panouri fotovoltaice. Calcul pentru o familie care stă la casă
- 10:55Scene violente în Galați. A filmat cum își bate victimele cu un par și o lopată. Un bărbat a murit
- 10:19Imagini șocante cu dezastrul produs de viitură, în județul Argeș: mașini luate de ape, bușteni și bolovani cărați pe șosea GALERIE FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News