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Flăcări uriașe și fum negru pe A1: un autoturism a luat foc în mers. Circulația, redirecționată

Incendiu A1

Incendiu A1

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:46

Un autoturism a luat foc joi dimineață pe autostrada A1, în zona localității Orțișoara. Incendiul s-a produs pe sensul de mers Timișoara-Arad. Flăcările au cuprins rapid mașina, iar fumul negru putea fi observat de la sute de metri. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență.

Circulația s-a desfășurat pe o singură bandă

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au stins incendiul. Pe durata misiunii, traficul rutier s-a desfășurat pe o singură bandă. Pompierii au asigurat zona pentru a preveni reaprinderea focului. Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor, conform presei locale.

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