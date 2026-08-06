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Locale· 1 min citire
Flăcări uriașe și fum negru pe A1: un autoturism a luat foc în mers. Circulația, redirecționată
Incendiu A1
Un autoturism a luat foc joi dimineață pe autostrada A1, în zona localității Orțișoara. Incendiul s-a produs pe sensul de mers Timișoara-Arad. Flăcările au cuprins rapid mașina, iar fumul negru putea fi observat de la sute de metri. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență.
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