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Locale· 1 min citire
Accident între un autotren și o autoutilitară pe DN1 E60, în județul Cluj. Doi bărbați au fost răniți
Accident în județul Cluj
Două persoane au fost rănite joi într-un accident produs pe DN1 E60, între localitățile Bologa și Poieni, din județul Cluj. În coliziune au fost implicate un autotren și o autoutilitară. La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Huedin. Circulația în zonă se desfășoară dirijat, pe câte un sens.
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