Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Dezastru pentru fermierii din Iași. Stolurile de ciori le distrug culturile de floarea-soarelui

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea PLUS

După un an de muncă și investiții uriașe, agricultorii din mai multe localități privesc neputincioși cum stoluri uriașe de ciori le distrug culturile de floarea-soarelui. Potrivit fermierilor, pierderile ajung deja între 30 și 60% din suprafețele cultivate. În unele parcele, plantele au fost compromise aproape în totalitate. Fermierii se tem că întreaga recoltă ar putea fi distrusă dacă fenomenul continuă.

Agricultorii fac bilanțul pagubelor

În loc să se pregătească pentru recoltare, oamenii sunt nevoiți să facă acum bilanțul pagubelor. Printre cei afectați se numără și cel mai mare fermier din comuna Lețcani, Ion Notingar. Acesta spune că amploarea dezastrului este greu de descris în cuvinte. Agricultorul avertizează că pierderile financiare vor fi uriașe, iar munca de un an întreg riscă să fie compromisă.

Situația este cu atât mai frustrantă cu cât reprezentanții asociației fondului de vânătoare susțin că și-au epuizat cota de intervenție. Din acest motiv, acțiunile în teren nu au putut fi reluate momentan. Fermierii cer măsuri urgente pentru limitarea pagubelor. Aceștia spun că, fără soluții rapide, invazia de ciori le poate distruge în totalitate recolta.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fermieri iasiculturi ciori

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe