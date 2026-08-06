Dezastru pentru fermierii din Iași. Stolurile de ciori le distrug culturile de floarea-soarelui

Publicat 6 aug. 2026, 08:35 Sursă Realitatea PLUS

După un an de muncă și investiții uriașe, agricultorii din mai multe localități privesc neputincioși cum stoluri uriașe de ciori le distrug culturile de floarea-soarelui. Potrivit fermierilor, pierderile ajung deja între 30 și 60% din suprafețele cultivate. În unele parcele, plantele au fost compromise aproape în totalitate. Fermierii se tem că întreaga recoltă ar putea fi distrusă dacă fenomenul continuă.

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