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Gorjul riscă depopularea și colapsul economic după închiderea minelor: „Fără locuri de muncă, tinerii pleacă!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS

Sindicaliștii din Gorj avertizează că județul riscă să se confrunte cu o depopulare puternică și cu probleme economice grave. Liderul sindical Mircea Gherghinescu pune situația pe seama închiderii treptate a mineritului. Acesta susține că lipsa investițiilor și dispariția locurilor de muncă vor afecta puternic întreaga zonă. În lipsa unor alternative, tot mai mulți tineri ar urma să plece din județ, conform Realitatea PLUS.

Gorjul ar putea ajunge dependent de pensii și ajutoare

Dispariția locurilor de muncă ar putea transforma Gorjul într-un județ dependent aproape exclusiv de pensii și ajutoare sociale. Fără investiții noi, oamenii rămași fără serviciu vor avea puține posibilități de angajare. Plecarea tinerilor va duce și la scăderea numărului de contribuabili. În aceste condiții, susținerea plății pensiilor va deveni tot mai dificilă.

Închiderea mineritului lasă județul fără alternative

Avertismentul vine în contextul tranziției energetice și al închiderii treptate a activităților miniere din regiune. Sindicaliștii spun că locurile de muncă pierdute nu sunt înlocuite prin investiții în alte domenii. Reducerea activității economice poate accelera plecarea populației și scăderea veniturilor locale. Mircea Gherghinescu avertizează că, fără noi proiecte și locuri de muncă, județul riscă un declin economic și demografic puternic.

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