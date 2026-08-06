Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Gorjul riscă depopularea și colapsul economic după închiderea minelor: „Fără locuri de muncă, tinerii pleacă!”
Publicat6 aug. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS
Sindicaliștii din Gorj avertizează că județul riscă să se confrunte cu o depopulare puternică și cu probleme economice grave. Liderul sindical Mircea Gherghinescu pune situația pe seama închiderii treptate a mineritului. Acesta susține că lipsa investițiilor și dispariția locurilor de muncă vor afecta puternic întreaga zonă. În lipsa unor alternative, tot mai mulți tineri ar urma să plece din județ, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:11Accident între un autotren și o autoutilitară pe DN1 E60, în județul Cluj. Doi bărbați au fost răniți
- 23:17Accident grav în Sibiu. Un autoturism a căzut în râul Olt. Care este starea șoferului
- 22:39Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Hunedoara.Peste 60 de hectare, mistuite de flăcări
- 22:08Revoltă uriașă în fieful lui Bolojan. Mii de oameni primesc apă cu porția, doar două ore pe zi, în plin cod roșu de caniculă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News