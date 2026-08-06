Explozie într-o locuință din județul Argeș: o femeie cu arsuri grave a fost transportată la spital - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:40

O explozie s-a produs joi dimineață într-o locuință din satul Deagu de Sus, comuna Recea, județul Argeș. O femeie a suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului. Victima a primit primele îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru tratament de specialitate.

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