Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Trei bărbați, trimiși în judecată pentru introducerea ilegală în România a 17 arme letale din Turcia

Arest

Arest

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 11:32

Trei bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar privind introducerea ilegală în România a unor puști și pistoale letale cumpărate din Turcia. Printre inculpați se află și un șofer de camion care ar fi transportat armele ascunse în remorcă. Cei trei sunt acuzați de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Toți se află în arest preventiv.

Zece puști, ascunse într-un camion

Potrivit anchetatorilor, între 17 și 25 septembrie 2025, doi dintre inculpați ar fi cumpărat din Turcia zece arme de foc letale. Armele i-ar fi fost predate celui de-al treilea inculpat, șofer de camion. Acesta le-ar fi ascuns în remorcă și le-ar fi introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Transportul ar fi fost realizat fără respectarea regimului legal aplicabil armelor.

Puștile sunt arme letale cu țeavă lungă și lisă. Acestea au calibrul 12 și funcționează cu muniție letală. Armele sunt cu repetiție și percuție centrală. Expertizele au arătat că toate sunt în stare de funcționare. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi introdus în țară un al doilea lot de arme în luna octombrie 2025. Între 9 și 16 octombrie, aceiași doi inculpați ar fi cumpărat din Turcia șapte pistoale letale. Armele ar fi fost transportate tot de șoferul de camion. Acesta le-ar fi adus ilegal în România prin punctul de frontieră Giurgiu.

Armele ar fi fost vândute în Dâmbovița

După intrarea în țară, armele ar fi ajuns în județul Dâmbovița. Potrivit procurorilor, acestea ar fi fost vândute pentru sume de ordinul miilor de euro. Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Găești, instanța care va judeca dosarul. Trimiterea în judecată și arestarea preventivă nu înlătură prezumția de nevinovăție a inculpaților.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bărbați arestațiarme letale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe