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Politica· 2 min citire

Viorica Dăncilă susține că declinul sistemului energetic a început în mandatul lui Dacian Cioloș, odată cu decizia închiderii minelor Lonea și Lupeni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 08:54
Actualizat6 aug. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS

Fostul premier Viorica Dăncilă susține că problemele actuale din sistemul energetic au început în anul 2016, în timpul Guvernului condus de Dacian Cioloș. Aceasta afirmă că decizia de închidere a minelor Lonea și Lupeni ar fi fost luată fără argumente. Dăncilă mai spune că, în 2019, România producea suficientă energie pentru consumul intern și pentru export. Dacian Cioloș a fost contactat pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns până în acest moment, conform Realitatea PLUS.

„Demolarea sistemului energetic nu a început acum”

Viorica Dăncilă susține că discuțiile despre soluțiile actuale nu trebuie să ignore deciziile luate de guvernele anterioare. „Trebuie să vedem de ce s-a ajuns în această situație. Toți căutăm acum soluții de compromis, dar nu putem trece cu vederea peste ceea ce s-a întâmplat și peste minciunile pe care unii le spun în spațiul public. Să știți că această demolare a sistemului energetic din România nu a început acum. Nu a început nici în 2018, așa cum încearcă să acrediteze USR”, a declarat fostul premier.

Dăncilă susține că începutul problemelor trebuie căutat în anul 2016. „Totul a început în 2016, când premierul de atunci, Dacian Cioloș, și Guvernul în care se aflau miniștri care sunt și acum în funcții, de exemplu domnul Pîslaru, au decis închiderea minelor Lonea și Lupeni. Decizia a fost luată fără niciun fel de argument. Nu exista Green Deal și nu era nimic care să justifice acest lucru. A existat un plan încă din 2016”, a afirmat aceasta.

Dăncilă spune că a oprit închiderea minelor în 2018

Fostul prim-ministru afirmă că a intervenit în anul 2018 pentru a împiedica închiderea celor două mine. „În 2018, am oprit închiderea minelor Lonea și Lupeni. Am fost la Bruxelles împreună cu lideri de sindicat și cu oameni din zonă. Erau persoane care și-au dat seama că această închidere reprezenta un pericol. Am încercat atunci să protejăm activitatea minieră”, a declarat Viorica Dăncilă.

„În 2019 acopeream tot necesarul de energie”

Viorica Dăncilă susține că România avea în 2019 o producție de energie mult mai mare decât în prezent. „În 2019, producția energetică a României era de 12.000 de megawați-oră. Acopeream tot necesarul de energie. Vara exportam 6.000 de megawați, iar iarna exportam 3.000 de megawați. Nu aveam niciun fel de problemă”, a declarat fostul premier.

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