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Politica· 2 min citire
Viorica Dăncilă susține că declinul sistemului energetic a început în mandatul lui Dacian Cioloș, odată cu decizia închiderii minelor Lonea și Lupeni
Publicat6 aug. 2026, 08:54
Actualizat6 aug. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS
Fostul premier Viorica Dăncilă susține că problemele actuale din sistemul energetic au început în anul 2016, în timpul Guvernului condus de Dacian Cioloș. Aceasta afirmă că decizia de închidere a minelor Lonea și Lupeni ar fi fost luată fără argumente. Dăncilă mai spune că, în 2019, România producea suficientă energie pentru consumul intern și pentru export. Dacian Cioloș a fost contactat pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns până în acest moment, conform Realitatea PLUS.
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