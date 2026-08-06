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Social· 1 min citire
Noi imagini sfâșietoare cu accidentul în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
Acident pilotul militar Mihai Vîrdol/ Captură video
Publicat6 aug. 2026, 08:12
Actualizat6 aug. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
Au apărut noi imagini sfâșietoare cu momentul accidentului în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.
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