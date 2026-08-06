Noi imagini sfâșietoare cu accidentul în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Publicat 6 aug. 2026, 08:12 Actualizat 6 aug. 2026, 08:46 Sursă Realitatea PLUS

Au apărut noi imagini sfâșietoare cu momentul accidentului în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.

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