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Noi imagini sfâșietoare cu accidentul în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Acident pilotul militar Mihai Vîrdol/ Captură video

Acident pilotul militar Mihai Vîrdol/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 08:12
Actualizat6 aug. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

Au apărut noi imagini sfâșietoare cu momentul accidentului în care a murit pilotul militar Mihai Vîrdol. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.

După accident, pilotul militar fusese internat în stare critică și plasat în comă indusă, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Cariera lui Mihai Vîrdol a inclus evacuări medicale, misiuni de stingere a incendiilor, lansări de parașutiști, zboruri de inserție și extracție, precum și participarea în teatrele de operații din afara țării.

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