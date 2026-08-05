Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 23:34

Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar în 2026 o insulă a reușit să se impună în fața tuturor celorlalte.

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