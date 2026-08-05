Insula din Grecia care i-a cucerit pe turiști. A fost desemnată cea mai frumoasă destinație de vacanță din 2026

Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar în 2026 o insulă a reușit să se impună în fața tuturor celorlalte.
Este vorba despre Kefalonia, desemnată cea mai frumoasă insulă a Greciei în urma unui sondaj realizat de platforma de turism Which? Travel, pe baza voturilor și evaluărilor oferite de mii de turiști.
Peisajele spectaculoase, plajele cu apă cristalină, gastronomia locală și raportul bun dintre calitate și preț au fost principalele motive pentru care insula a ajuns pe primul loc în clasament.
Kefalonia a urcat pe primul loc în topul preferințelor turiștilor
Cea mai mare dintre Insulele Ionice a obținut cele mai bune evaluări la mai multe capitole importante, printre care frumusețea plajelor, atracțiile turistice, natura, preparatele tradiționale și experiența generală oferită vizitatorilor.
Mulți dintre cei care au ajuns pe insulă spun că rezultatul nu este deloc surprinzător. Kefalonia impresionează prin peisajele sale montane, apele limpezi, satele tradiționale și atmosfera autentică, păstrată departe de aglomerația altor destinații turistice.
Povestea numelui insulei
Originea denumirii Kefalonia este explicată prin două variante.
Potrivit uneia dintre ele, numele provine din cuvântul grecesc „kefali”, care înseamnă „cap”. O altă explicație are legătură cu mitologia greacă și îl indică pe Kefalos, fiul zeului Hermes, despre care legenda spune că a primit insula drept răsplată după războiul împotriva Tebei.
Mulți turiști au descoperit frumusețea insulei după lansarea filmului „Mandolina căpitanului Corelli”, în care au jucat Nicolas Cage și Penelope Cruz, producție care a făcut cunoscute în întreaga lume peisajele din Kefalonia.
Plaje spectaculoase și localități pline de farmec
Cu o suprafață de 781 de kilometri pătrați, Kefalonia oferă o varietate impresionantă de peisaje. Capitala Argostoli este principalul port al insulei și găzduiește unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice, Farul Sfântul Teodor, construit la începutul secolului al XIX-lea.
Insula are peste 250 de kilometri de coastă, cu plaje întinse, golfuri ascunse, peșteri marine și sate tradiționale cu arhitectură specifică regiunii.
Printre cele mai apreciate localități se numără Fiskardo, unul dintre puținele orașe care au rămas aproape neatinse după cutremurul devastator din 1953, dar și Sami și Skala, două destinații foarte populare în fiecare sezon estival.
Locuri încărcate de istorie și natură
Kefalonia ascunde numeroase obiective istorice și naturale.
La câțiva kilometri de Argostoli se află situl arheologic Krani, unde pot fi admirate celebrele Ziduri Ciclopice. Tot pe insulă pot fi vizitate acropola din Sami, necropola miceniană din Mazarakata și cimitirul roman din Fiskardo.
În localitatea Canata a fost descoperit un mormânt în care au fost găsite bijuterii din aur și alte relicve. O perioadă îndelungată s-a crezut că acesta ar putea aparține legendarului Ulise, regele insulei Ithaca.
În largul mării pot fi observați frecvent delfini, iar în apropiere de Argostoli și Skala își depun ouăle țestoasele marine Caretta caretta. Pentru iubitorii de natură, insula oferă trasee către peșteri, lacuri subterane, păduri și văi spectaculoase.
Myrtos, una dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa
Cea mai cunoscută plajă a insulei este Myrtos, considerată una dintre cele mai frumoase din Europa datorită nisipului alb, apei turcoaz și stâncilor care înconjoară golful.
La mare căutare este și plaja Antisamos, situată în apropierea peșterii Drogarati și a lacului subteran Melissani. Totodată, peninsula Lassi atrage turiștii prin plajele sale și prin numeroasele activități nautice disponibile.
În aceeași zonă se află și Mănăstirea Sfântului Gherasim, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Kefalonia, unde sunt păstrate moaștele sfântului protector al insulei.
Grecia rămâne în topul preferințelor românilor
Insulele Greciei continuă să atragă în fiecare an un număr mare de turiști români datorită plajelor spectaculoase, peisajelor impresionante și distanței relativ mici față de România. Multe dintre aceste destinații adăpostesc unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, iar unele obiective sunt incluse în patrimoniul UNESCO.
Pe lângă insule, Grecia continentală oferă numeroase atracții istorice, peisaje variate și locuri mai puțin cunoscute, potrivite atât pentru vacanțe de relaxare, cât și pentru cei interesați de istorie, cultură sau aventură.