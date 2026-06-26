Taxe de 100% pentru Europa? Donald Trump amenință statele care vizează companiile tech din SUA

Președintele SUA, Donald Trump, amenință Europa cu un război comercial total și promite tarife vamale punitive de 100% pentru statele care taxează giganții tech americani. Avertismentul extrem de ferm de la Washington vizează direct țările europene care încearcă să impună taxe pe serviciile digitale, liderul american catalogând aceste măsuri drept un atac direct la adresa intereselor economice ale Statelor Unite.
Relațiile comerciale dintre Statele Unite și Europa riscă să explodeze după un avertisment fără precedent lansat de la Casa Albă. Președintele american, Donald Trump, a anunțat o politică de represalii totale împotriva aliaților de peste Ocean care intenționează să taxeze companiile din Silicon Valley. Într-o declarație extrem de fermă, liderul american a subliniat că Washingtonul nu va asista pasiv la suprataxarea simbolică a capitalului american și este pregătit să folosească cea mai dură armă economică: blocada tarifară.
Avertismentul vine în contextul în care mai multe guverne europene, aflate în căutare de noi surse de venit pentru bugetele naționale, au urgentat discuțiile privind introducerea unei taxe pe serviciile digitale. Cum majoritatea platformelor vizate — de la Google și Apple, până la Meta și Microsoft — își au sediul central în Statele Unite, administrația Trump consideră aceste inițiative fiscale drept un atac direct și discriminatoriu la adresa intereselor economice americane.
Mesajul incendiar de la Casa Albă: „Orice înțelegere comercială anterioară se anulează”
Donald Trump nu a lăsat loc de interpretări și a explicat, într-o postare publicată pe platforma sa de socializare, mecanismul radical prin care Statele Unite vor răspunde instantaneu oricărei modificări de fiscalitate din Europa. Mesajul său reprezintă o linie roșie clară trasată în fața partenerilor comerciali de pe continentul european.
„Numeroase țări europene au discutat despre implementarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale pentru companiile americane. Unele dintre aceste țări sunt aproape de a face acest lucru. Vă rugăm să lăsați această declarație să reprezinte că orice țară care impune o astfel de taxă va fi imediat întâmpinată cu un TARIF de 100% pentru toate bunurile trimise în Statele Unite ale Americii”, a transmis Donald Trump.
Mai mult, liderul de la Casa Albă a avertizat că implementarea acestor măsuri punitive nu va ține cont de acordurile internaționale bilaterale aflate în vigoare, suspendând de jure orice tratat comercial existent.
„Acest TARIF va înlocui tranzacțiile încheiate cu țara, fie că sunt implementate, semnate sau nu. Suplimentar, se va impune imediat TARIFUL de 100%, în cazul în care acestea vor continua”, a adăugat președintele american.
Taxa digitală: O dispută istorică între suveranitatea fiscală și protecționismul american
Conflictul din jurul taxării giganților tehnologici nu este nou, însă atingerea unui prag de 100% pentru tarifele vamale reprezintă o escaladare de o agresivitate nemaiîntâlnită. Susținătorii europeni ai taxei pe serviciile digitale afirmă de ani de zile că actualul sistem fiscal global este învechit. Marile companii tech obțin profituri uriașe din interacțiunea cu utilizatorii locali dintr-o țară, dar își externalizează câștigurile și plătesc impozite infime, de obicei în jurisdicții cu regimuri fiscale extrem de lejere. Din acest motiv, mai multe capitale europene consideră introducerea taxei digitale o măsură legitimă de echitate fiscală.
De cealaltă parte, Washingtonul a respins constant aceste argumente, considerând că Europa încearcă pur și simplu să își penalizeze competitorii mai stabili și mai inovatori. Mesajul de forță transmis acum de Donald Trump arată că administrația sa este decisă să folosească protecționismul agresiv și taxele vamale ca instrumente de constrângere politică și economică globală.
Spectrul unui blocaj comercial masiv la nivel global
Deși președintele american a evitat să nominalizeze direct primele state luate în vizor și nu a oferit un calendar exact pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor, simpla amenințare a trimis deja unde de șoc pe piețele financiare. Dacă amenințarea va fi pusă în practică, impactul asupra schimburilor comerciale globale ar putea fi devastator.
O taxă de 100% aplicată tuturor bunurilor exportate către SUA ar scoate instantaneu de pe piața americană produsele de top ale țărilor vizate, de la industria auto și componente tehnologice, până la produse de lux sau alimentare. Pentru moment, mingea se află în terenul capitalelor europene, care trebuie să decidă dacă vor merge mai departe cu planurile de reformă fiscală sau dacă vor ceda în fața șantajului economic impus de Washington.