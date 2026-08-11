Fraudă de 1,3 milioane de lei la o agenție de turism. Administratorul a virat banii în conturile apropiaților

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 15:41

O anchetă a polițiștilor a scos la iveală o fraudă masivă la o agenție de turism din București, cu capital italian. Administratorul societății, o româncă în vârstă de 47 de ani, este acuzată că a virat nejustificat 1,35 milioane de lei în conturile unor firme controlate de prieteni și cunoștințe.

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