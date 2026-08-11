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Fraudă de 1,3 milioane de lei la o agenție de turism. Administratorul a virat banii în conturile apropiaților

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 15:41

O anchetă a polițiștilor a scos la iveală o fraudă masivă la o agenție de turism din București, cu capital italian. Administratorul societății, o româncă în vârstă de 47 de ani, este acuzată că a virat nejustificat 1,35 milioane de lei în conturile unor firme controlate de prieteni și cunoștințe.

Polițiștii bucureșteni au desfășurat, la data de 10 august 2026, cinci percheziții domiciliare în Capitală. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal complex ce vizează săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, în care sunt cercetate trei persoane.

Anchetatorii au stabilit că principala suspectă este o femeie de 47 de ani, care administra în fapt o societate comercială cu acționariat italian din domeniul agențiilor de turism.

Schema financiară: 1,35 milioane de lei virați în conturile apropiaților

Conform dovezilor de la dosar, în perioada ianuarie 2023 – mai 2023, femeia ar fi orchestrat un mecanism de fraudare a companiei pe care o gestiona. Aceasta ar fi autorizat transferuri bancare nejustificate, în valoare totală de aproximativ 1.350.000 de lei, din conturile agenției de turism către firme administrate de cunoștințe și apropiați ai acesteia.

Persoanele beneficiare ale acestor viramente bancare sunt, la rândul lor, bănuite în cadrul dosarului penal.

Control judiciar pentru 60 de zile și probe ridicate la percheziții

În urma celor cinci percheziții imobiliare efectuate pe raza municipiului București, polițiștii au identificat și ridicat mai multe mijloace de probă și bunuri de interes pentru desfășurarea anchetei.

În baza materialului probator, față de femeia de 47 de ani a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru documentarea întregii activități infracționale de delapidare în formă continuată.

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