Tragedie pe DN 67: Un bărbat de 33 de ani a murit într-un accident cu un TIR, în Vâlcea

Un tânăr de 33 de ani din comuna Dăești și-a pierdut viața vineri seară, pe DN 67, în localitatea Budești, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un TIR. În urma impactului fatal, traficul pe drumul național a fost blocat pe ambele sensuri de mers.
Un grav accident rutier s-a produs vineri seară pe drumul național DN 67, în județul Vâlcea, soldându-se cu decesul unui bărbat în vârstă de 33 de ani. În impact au fost implicate două autoturisme și un autotren, iar circulația pe un sector intens tranzitat a fost complet paralizată.
Intervenție contra cronometru și deces confirmat la locul impactului
Evenimentul rutier a avut loc pe DN 67, la kilometrul 197+900 – 198+000, pe raza localității Racovița (comuna Budești), conform datelor furnizate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.
Imediat după apelul la numărul unic de urgență, la fața locului s-au deplasat echipaje de salvatori din cadrul ISU Vâlcea, Serviciului de Ambulanță Județean, Poliției și Secției de Drumuri Naționale. Pompierii au acționat pentru descarcerarea șoferului unui autoturism, rămas blocat între fiarele contorsionate ale mașinii.
În ciuda manevrelor efectuate de echipajele medicale, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a confirmat ulterior decesul victimei. Bărbatul de 33 de ani era originar din comuna Dăești și se afla la volanul unuia dintre autoturismele implicate.
Primele concluzii ale polițiștilor: Cauza probabilă a coliziunii
Potrivit primelor evaluări efectuate de DRDP Craiova, neacordarea de prioritate ar fi cauza probabilă care a dus la producerea coliziunii dintre vehicule. Reprezentanții autorităților rutiere au menționat că, la momentul impactului, carosabilul era curat și uscat, fără probleme de aderență.
Ceilalți conducători auto implicați în accident au fost testați la fața locului cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool.
Trafic complet blocat pe ambele sensuri de mers
În urma coliziunii, circulația pe DN 67 a fost oprită pe ambele sensuri pentru a permite derularea cercetărilor de către polițiștii rutieri, ridicarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului.
Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările și dinamica exactă în care s-a produs tragedia. Traficul urmează să fie reluat după finalizarea tuturor procedurilor legale la fața locului.