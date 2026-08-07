Tragedie pe DN 67: Un bărbat de 33 de ani a murit într-un accident cu un TIR, în Vâlcea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 20:13

Un tânăr de 33 de ani din comuna Dăești și-a pierdut viața vineri seară, pe DN 67, în localitatea Budești, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un TIR. În urma impactului fatal, traficul pe drumul național a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

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