Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, atac devastator la adresa lui Siegfried Mureșan: „Este principalul slugarnic al Ursulei von der Leyen, un vătaf!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 21:33

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat o replică extrem de dură la adresa lui Siegfried Mureșan, propunerea blocului de dreapta pentru funcția de prim-ministru. În contextul blocajului politic de la Palatul Cotroceni și al posibilei desemnări a liberalului, Piperea l-a desființat pe acesta, acuzându-l de elitism, incompetență economică și „slugărnicie totală” față de conducerea de la Bruxelles.

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