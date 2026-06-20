Adrian Veștea, despre Congresul Extraordinar al PNL: ”Trist şi previzibil. Liberalii adevărați vor fi eliminați din conducerea partidului”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, duminică seară, că, la Congresul Extraordinar al PNL, convocat de Ilie Bolojan pentru duminică, vor fi eliminați „liberalii adevărați” din conducere.
”Întreaga istorie şi toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”
”Trist şi previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către preşedintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevăraţi din conducerea formaţiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie şi toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi. Într-un partid cu 12 preşedinţi de consilii judeţene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleşi locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reşiţa, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toţi oamenii din conducerea partidului care au fost validaţi electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie daţi la o parte pentru venetici şi oportunişti”, a scris Adrian Veştea, într-o postare pe Facebook.
”PNL va deveni brelocul USR”
De asemenea, premierul desemnat a ținut să menționeze faptul că PNL va deveni ”brelocul USR”.
”La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formaţiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, şi la propriu, şi la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR. Liberali vechi, care sunt în partid de 20–30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu îşi găsesc un loc, fiind trataţi cu dispreţ. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boţi atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidenţiale din 2024. Sunt convins că, la un moment dat, instituţiile vor reuşi să pună capăt acestei dezlănţuiri nefireşti”, a reclamat Veştea.
”Partidul va fi transformat într-un buzdugan”
Liberalul a adăugat că ”partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituţiile statului român”.
”Îngrozitor este că, din dorinţa domnului Bolojan de a deveni preşedinte al ţării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituţiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănţuite şi nejustificate împotriva Preşedintelui, împotriva Justiţiei, împotriva Parlamentului şi, în general, împotriva oricui îndrăzneşte să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a mai spus Adrian Veştea.
”Prioritatea acum este guvernarea României”
Totodată, el le-a transmis un mesaj ”colegilor liberali”, menţionând că îşi asumă să conducă un nou guvern cu responsabilitate.
”Colegilor mei liberali, care astăzi se simt dezamăgiţi, le spun că Partidul Naţional Liberal a trecut prin lupte şi mai grele şi a ieşit învingător. Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulţi liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Naţional Liberal. Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate şi îndreptate. Aşa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României şi, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete şi despre ce se întâmplă în PNL”, a conchis Veștea.