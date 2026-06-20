Adrian Veștea, despre Congresul Extraordinar al PNL: ”Trist şi previzibil. Liberalii adevărați vor fi eliminați din conducerea partidului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 22:23

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, duminică seară, că, la Congresul Extraordinar al PNL, convocat de Ilie Bolojan pentru duminică, vor fi eliminați „liberalii adevărați” din conducere.

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