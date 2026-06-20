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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, despre stenogramele care îl incriminează pe Ciucu: „Dacă procurorii spun că au indicii, au și dovezi”-VIDEO

FOTO: Inquam

FOTO: Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 19:00
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Istanbul, că informațiile pe care toată lumea le cunoaște în ceea ce privește dosarul de corupție care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, sunt cele comunicate de anchetatori în spațiul public.

„Dacă procurorii spun că au indicii, au și dovezi”

„Ce am spus ieri și ce reafirm azi este că ce cunoaștem toți din dosarul acela este ce comunică DNA-ul. Da? Și așa e normal să fie.

Dar bineînțeles că, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există niște probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta-i normalitatea”, a declarat Nicușor Dan, după ce a fost întrebat de unde are informaţii potrivit cărora ar exista stenograme în dosarul pe care procurorii DNA l-au deschis pe numele lui Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, sub control judiciar pentru 60 de zile

Vă reamintim faptul că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat joi sub control judiciar de procurorii DNA, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

După ce a stat trei ore la audieri, edilul a afirmat că este nevinovat, dar a anunțat că va comunica oficial ce calitate are în dosar, recunoscând totuși că va avea „o tinichea de coadă” cât timp va dura procesul.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest demers va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. (...) Știu că de acum înainte o să am, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt. În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a declarat Ciprian Ciucu.

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