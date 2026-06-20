Nicușor Dan, despre stenogramele care îl incriminează pe Ciucu: „Dacă procurorii spun că au indicii, au și dovezi”-VIDEO

Publicat 20 iun. 2026, 19:00 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Istanbul, că informațiile pe care toată lumea le cunoaște în ceea ce privește dosarul de corupție care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, sunt cele comunicate de anchetatori în spațiul public.

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