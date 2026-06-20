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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu: „Ciucu este un personaj corupt, iar Fritz este un bandit”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu n-ar fi fost chemat niciodată la DNA dacă el nu devenea partenerul lui Ilie Bolojan în USR-izarea PNL. Sunt declarațiile făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu. Potrivit acestuia, atât primarul Capitalei cât și primarul Timișoarei, Dominic Fritz s-au unit împotriva lui Nicușor Dan.

„Ciprian Ciucu este un personaj corupt, pentru că e greu de presupus că ai fost primar la Sectorul 6 și nu te-ai mânjit cu imobiliare, cu... nu contează.

Dominic Fritz este un bandit, userist, care a folosit funcția de primar și o folosește pentru tot felul de șmenuri. N-am nicio îndoială că ANI a avut dreptate.

Și în cazul Ciucu, și în cazul lui Fritz, timing-ul este nefiresc și că e limpede că Ciprian Ciucu, ale căror escrocherii erau știute de toată lumea, n-ar fi fost chemat niciodată la DNA, dacă el nu devenea partenerul, că ăsta e Ilie Bolojan, are parteneri, dacă nu devenea ibovnica politică a lui Ilie Bolojan în userizarea PNL și în bătălia dusă de camarila lui Ilie Bolojan împotriva lui Nicușor Dan.”, a declarat Ion Cristoiu.

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