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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu: „Ciucu este un personaj corupt, iar Fritz este un bandit”
Ion Cristoiu
Publicat20 iun. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu n-ar fi fost chemat niciodată la DNA dacă el nu devenea partenerul lui Ilie Bolojan în USR-izarea PNL. Sunt declarațiile făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu. Potrivit acestuia, atât primarul Capitalei cât și primarul Timișoarei, Dominic Fritz s-au unit împotriva lui Nicușor Dan.
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