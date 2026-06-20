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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, noi detalii despre drona care a explodat la Constanța. ”Cercetarea penală este în curs”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 18:03
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Istanbul, că instituțiile implicate în gestionarea situației legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța au purtat discuții și au ajuns la un punct de vedere comun, în colaborare cu partea ucraineană, în contextul securității la Marea Neagră. Liderul de la Cotroceni a precizat că aceste consultări vor continua, iar autoritățile au elaborat un plan de patrulare menit să întărească securitatea în sezonul estival.

România pregătește discuții cu Ucraina săptămâna viitoare

„Pe drona maritimă de la Constanța s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucraineană, care vor continua, inclusiv săptămâna viitoare. Am avut cumva un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar”, a declarat Nicușor Dan.

Plan de patrulare care să asigure securitatea la Marea Neagră în sezonul estival

Totodată, șeful statului a menționat că ”instituțiile noastre, și cele care țin de Ministerul Apărării, și cele care țin de Ministerul de Interne, au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe. Deci, astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța”.

”Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și, după discuția cu partea ucraineană, o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână-două”, a mai spus liderul de la Cotroceni.

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