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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, noi detalii despre drona care a explodat la Constanța. ”Cercetarea penală este în curs”
FOTO: Arhivă
Publicat20 iun. 2026, 18:03
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Istanbul, că instituțiile implicate în gestionarea situației legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța au purtat discuții și au ajuns la un punct de vedere comun, în colaborare cu partea ucraineană, în contextul securității la Marea Neagră. Liderul de la Cotroceni a precizat că aceste consultări vor continua, iar autoritățile au elaborat un plan de patrulare menit să întărească securitatea în sezonul estival.
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