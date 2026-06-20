Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, anunțul momentului în cea mai mare criză politică: ”Veștea are la dispoziție 10 zile, au trecut 6”-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat20 iun. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă că premierul desemnat, Adrian Veștea, se încadrează încă în termenul legal pentru prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament, subliniind că responsabilitatea revine în totalitate acestuia. Șeful statului a precizat că din cele 10 zile prevăzute pentru acest demers au trecut aproximativ șase.
Citește și
- 19:30Viitorul Europei, dezbătut de liderii suveraniști. Fostul comandat al SUA, umăr la umăr cu George Simion -VIDEO
- 18:29George Simion: „Pentru milioane de europeni, remigrația a devenit o politică necesară”
- 18:03 Nicușor Dan, noi detalii despre drona care a explodat la Constanța. ”Cercetarea penală este în curs”
- 15:17Liderul PNL care îl acuză pe Bolojan de ruperea partidului: „E o catastrofă pe care o girează”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News