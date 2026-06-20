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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, anunțul momentului în cea mai mare criză politică: ”Veștea are la dispoziție 10 zile, au trecut 6”-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă că premierul desemnat, Adrian Veștea, se încadrează încă în termenul legal pentru prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament, subliniind că responsabilitatea revine în totalitate acestuia. Șeful statului a precizat că din cele 10 zile prevăzute pentru acest demers au trecut aproximativ șase.

Șeful statului a fost întrebat, sâmbătă, la Istanbul, dacă a discutat cu premierul desemnat, Adrian Veştea, pe tema amânărilor legate de trimiterea listei cu miniştrii propuşi şi a programului de guvernare către Parlament şi dacă are convingerea, în condiţile în care la o săptămână de la desemnarea sa nu a făcut aceste demersuri, că Veştea nu îşi va depune mandatul până săptămâna viitoare.

”Bun, are 10 zile, au trecut vreo șase sau șapte, e responsabilitatea dumneaei lui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața în fața Parlamentului”, a spus președintele Nicușor Dan.

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