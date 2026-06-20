Nicușor Dan, anunțul momentului în cea mai mare criză politică: ”Veștea are la dispoziție 10 zile, au trecut 6”-VIDEO

Publicat 20 iun. 2026, 17:09 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă că premierul desemnat, Adrian Veștea, se încadrează încă în termenul legal pentru prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament, subliniind că responsabilitatea revine în totalitate acestuia. Șeful statului a precizat că din cele 10 zile prevăzute pentru acest demers au trecut aproximativ șase.

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