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Politica· 1 min citire
Bolojan acuză „iresponsabilitatea” din spatele căderii Guvernului său:”Au demolat fără să pună nimic în loc”
FOTO: Arhivă
Publicat6 aug. 2026, 16:45
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan a făcut, joi, o declarație controversată în contextul crizei politice din România, afirmând că „iresponsabilii au dărâmat Guvernul și nu au pus nimic în loc”.
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