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Politica· 1 min citire

Bolojan acuză „iresponsabilitatea” din spatele căderii Guvernului său:”Au demolat fără să pună nimic în loc”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 16:45
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan a făcut, joi, o declarație controversată în contextul crizei politice din România, afirmând că „iresponsabilii au dărâmat Guvernul și nu au pus nimic în loc”.

”Câtă iresponsabilitate a fost în acțiunea de demolare a unui guvern”

”Stabilitatea politică are o pondere importantă în evaluarea unei agenții. Și poate acum, când suntem la o perioadă de timp după căderea acestui guvern, ne dăm seama câtă iresponsabilitate a fost în acțiunea de demolare a unui guvern fără să pui nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan.

Mai mult, premierul demis a subliniat că o perioadă de incertitudine politică afectează încrederea cetățenilor, a investitorilor și a agențiilor de rating.

”Și ne dăm seama că o zonă de incertitudine politică nu permite nici agențiilor, nici cetățenilor, nici investitorilor să estimeze cu o anumită precizie care vor fi politicile publice pe care le va duce guvernarea într-o țară, cât timp nu există o stabilitate”, mai spus acesta.

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