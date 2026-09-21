Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone”

Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat dacă nu reușește să construiască o majoritate parlamentară fără PSD. Declarația vine după ședința conducerii social-democraților, în care partidul a decis să nu susțină viitorul Executiv.
Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat dacă nu reușește să formeze o majoritate parlamentară fără sprijinul PSD. Mesajul liderului social-democrat vine după ședința de aproximativ două ore în care conducerea partidului a decis să nu susțină Guvernul Mureșan la votul de învestire.
Grindeanu spune că, dacă premierul desemnat poate obține voturile necesare din alte zone ale Parlamentului, există posibilitatea formării unei majorități fără social-democrați. În caz contrar, liderul PSD consideră că mandatul ar trebui depus rapid, pentru a se putea trece la o altă variantă politică.
Grindeanu: „Repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm”
„De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poată intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie.
Dacă dorește voturi din altă parte, evident că poate să existe majorități în Parlament și fără Partidul Social-Democrat. Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul”, a declarat Sorin Grindeanu.
Conducerea PSD s-a reunit luni pentru a stabili poziția partidului față de învestirea noului Executiv. Social-democrații au decis să nu voteze Cabinetul propus de Siegfried Mureșan, iar Grindeanu a criticat și faptul că premierul desemnat nu l-ar fi contactat înaintea ședinței, deși știa că PSD urma să decidă dacă îi oferă sau nu voturile.
„Nu îmi doresc să vină un guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție”
Președintele PSD a legat decizia partidului de moțiunea de cenzură prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Grindeanu spune că social-democrații au votat atunci pentru o schimbare de direcție și că nu ar avea sens să susțină acum un Executiv despre care consideră că ar continua aceleași politici.
„Noi am votat o moțiune de cenzură ca să schimbăm direcția greșită în care mergea România. Nu îmi doresc să vină un guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție greșită, că altfel nu mă mai dădeam jos pe Bolojan.
Așa că de aici apelul meu de mai devreme, să nu pierdem timpul. Mureșan să-și depună mandatul, să putem ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte”, a spus liderul PSD.
PSD îi reproșează lui Mureșan continuarea direcției Bolojan
Grindeanu a criticat și mesajele transmise de Siegfried Mureșan înaintea deciziei PSD. Liderul social-democrat susține că partidului său nu i se poate cere să susțină un Executiv care anunță că va continua direcția fostului Guvern.
„Când tu vii și primul lucru pe care îl spui este că vei continua direcția pe care a avut-o Ilie Bolojan, cum te aștepți din partea PSD-ului să te voteze? Și pentru că astăzi le spuneți un nu celor de la PNL și USR. Cu cine vă așteptați să faceți acea majoritate parlamentară pro-europeană pe care și-o dorește președintele? Considerați că veți avea o ofertă bună pentru cei de la PNL și USR în definitiv pentru a vă vota totuși?
Consider că noi, atunci când vom, dacă vom fi în această situație, deși o speculație, în mod sigur nu vom avea aceeași atitudine pe care au avut-o cei de la PNL și USR, o parte din cei de la PNL și cei de la USR în această perioadă, ca și cum și-ar dori, și-au făcut tot lucrul, toate lucrurile posibile, să-și dorească ca noi să nu votăm un asemenea guvern”, a mai declarat Sorin Grindeanu.
Guvernul Mureșan are nevoie de voturi suplimentare în Parlament
Siegfried Mureșan beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, însă această formulă nu îi asigură singură voturile necesare pentru învestirea Guvernului. În aceste condiții, premierul desemnat trebuie să obțină sprijin parlamentar suplimentar pentru ca noul Cabinet să treacă de vot.
Cu doar câteva minute înaintea declarațiilor lui Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan a anunțat că își propune ca viitorul Executiv să reducă nivelul TVA majorat în perioada Guvernului Bolojan.