Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 14:45

Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat dacă nu reușește să construiască o majoritate parlamentară fără PSD. Declarația vine după ședința conducerii social-democraților, în care partidul a decis să nu susțină viitorul Executiv.

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