Miron Mitrea, despre situația politică actuală din România: „Avem lideri foarte slabi!”

Analistul politic Miron Mitrea lansează o serie de critici la adresa clasei politice, în contextul crizei guvernamentale prelungite din România. Acesta consideră că modul în care partidele au gestionat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier arată lipsa unei strategii politice clare și vorbește despre „lideri foarte slabi” aflați în fruntea unor formațiuni și instituții importante.
Declarațiile au fost făcute la Realitatea PLUS, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.
Critici privind reacția partidelor după desemnarea lui Mureșan
Miron Mitrea a comentat și reacțiile liderilor politici imediat după nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Acesta a remarcat faptul că decizia președintelui Nicușor Dan i-a surprins chiar și pe reprezentanții formațiunilor care îl susțineau pe europarlamentar pentru funcția de premier.
„Prima concluzoe, care este evidentă pentru oricine se uită, cu atenție, se uită la politica noastră, că avem lideri foarte slabi.
Am avut nevoie de trei luni de zile să facem o nominalizare, pe care o salut. Mulțumim lui Dumnezeu că în sfârșit s-a făcut și s-a făcut o nominalizare de prim-ministru, una pe care, trei partide au propus-o acum trei luni de zile.
Asta este ipocrizia întregii situații. Liderii de la PNL și de la USR, cei care l-au propus pe Siegfried Mureșan, au fost surprinși de numire și, în mod evident, Sorin Grindeanu știa că de aceea a ieșit imediat și a spus că a fost surprins, că așa e în politică.
Cei surprinși au trecut din gură. Au mai făcut după aceea și asta este culmea prostiei, au propus ședințe la partide ca să hotărască dacă îl susțin pe cel care tocmai propuseseră acum trei luni și îl tot susțineau de atunci. Avem niște lideri la ora actuală în fruntea partidelor și în fruntea unor instituții, în guvern și încă câteva, nu mai vreau să nominalizez, foarte slabi. Asta este concluzia pe care am tras-o.
Spuneam la ultima noastră întâlnire că nu sunt sigur că mâna lungă a Uniunii Europene nu va putea face ca Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. M-am uitat însă de atunci două zile sau trei zile și am văzut că Bolojan nu-l vrea nici mort pe Siegfried Mureșan de prim-ministru.
Văd cum se mișcă. Și știu cum se mișcă un prim-ministru într-un partid când vrea să pună partidul la guvernare.
Dacă ești într-o asemenea situație de bună credință, primul lucru care-l faci ai trei partide, scrii un protocol de guvernare între cele trei partide și îl semnezi.
Bine, asta trebuia făcut mai demult de când l-au propus pe Siegfried Mureșan. Au uitat să-l facă, pentru că propunerea se pare că nu era foarte serioasă, nu credeau că îi ia cineva în seamă, și nu au un protocol de coaliție, alianță. Ca să mergi în guvernare, mai faci un protocol.
Doi: oricine se pregătește ca să fie prim-ministru, lucrează să-și pregătească guvernul, un program de guvernare, măcar care sunt liniile, să vii să-ți spui tu, ca viitor prim-ministru, că eu merg pe programul lui Bolojan în continuare că mi-a plăcut.
Asta spune, păi înseamnă că nici el nu vrea să fie prim-ministru. M-am gândit și cred că nu o să primească sprijin de la Bruxelles pentru că nu vrea nici el.”, a declarat analistul Miron Mitrea, în platou la Realitatea PLUS.