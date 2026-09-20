Miron Mitrea, despre situația politică actuală din România: „Avem lideri foarte slabi!”

Publicat 20 sept. 2026, 19:53 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea lansează o serie de critici la adresa clasei politice, în contextul crizei guvernamentale prelungite din România. Acesta consideră că modul în care partidele au gestionat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier arată lipsa unei strategii politice clare și vorbește despre „lideri foarte slabi” aflați în fruntea unor formațiuni și instituții importante.

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