Turcia lansează raiduri împotriva organizațiilor LGBTQ+. 162 de persoane au fost arestate în 38 de locații

Autoritățile din Turcia au desfășurat o amplă operațiune împotriva unor organizații LGBTQ+, în urma căreia 162 de persoane au fost arestate, a relatat duminică agenția de știri Anadolu, citând procuratura.
Raidurile au vizat 38 de locații din mai multe orașe ale țării, inclusiv locuințe, birouri și spații de lucru. Operațiunea a fost justificată de procurori prin necesitatea protejării copiilor, a familiei și a ceea ce autoritățile numesc „valorile morale comune”.
Ce acuzații sunt investigate
Investigațiile fuseseră deschise anterior pentru mai multe acuzații, printre care „înființarea unei organizații pentru comiterea unei infracțiuni, prostituţie (şi) obscenitate”, dar și posesia de droguri, potrivit informațiilor citate de tagesschau.
Procuratura susține că în cadrul anchetelor au fost descoperite dovezi care ar indica faptul că activitățile unor organizații vizate de operațiune aveau o influență asupra minorilor în ceea ce privește orientarea lor sexuală și identitatea de gen.
Autoritățile nu au prezentat în informațiile citate detalii privind presupuse acte de abuz sexual asupra minorilor, ci au legat intervenția de activitățile despre care susțin că influențau minorii în privința orientării sexuale și identității de gen.
Operațiunea procurorilor a primit numele „Familia mea este în siguranță”. Potrivit procuraturii, scopul a fost împiedicarea ca aceste activități să fie percepute drept normale în societate.
„Biroul procurorului a spus că s-au găsit dovezi care sugerează că activităţile organizaţiilor influenţau minorii în ceea ce priveşte orientarea lor sexuală şi identitatea de gen, conform Anadolu.
Procuratura a declarat că operaţiunile au fost destinate să împiedice ca aceste activităţi să fie "considerate normale în societate, pentru binele copiilor şi pentru a proteja instituţia familiei şi valorile morale comune".”
Poliția a intrat și în sediul Kaos GL
Printre organizațiile vizate s-a numărat Kaos GL, una dintre organizațiile care apără drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și trans, precum și ale comunității queer în sens mai larg.
Organizația a anunțat pe platforma X că polițiștii au intrat în sediile sale și au arestat membri ai consiliului de conducere.
Raidurile nu s-au limitat la Istanbul. Operațiunile au avut loc în 38 de locații din Istanbul, Ankara, Izmir și Antalya, iar autoritățile au transmis că încearcă să identifice și alte persoane despre care consideră că sunt implicate în dosar.
Autoritățile verifică și banii primiți de organizații
Ancheta vizează și modul în care au fost finanțate organizațiile. Ministrul Justiției, Akin Gurlek, a declarat că verificarea rapoartelor financiare ale asociațiilor a indicat transferuri importante de bani provenite de la instituții publice din străinătate. Originea acestor fonduri este în prezent verificată de autoritățile turce.
În paralel cu raidurile și arestările, Asociația pentru Libertatea de Exprimare din Istanbul a anunțat sâmbătă că mai multe conturi de pe rețelele sociale aparținând organizațiilor vizate au fost blocate.
Presiunea asupra comunității LGBTQ+ s-a intensificat
Operațiunea are loc pe fondul intensificării presiunii asupra comunității LGBTQ+ din Turcia în timpul guvernării președintelui Recep Tayyip Erdogan.
Marșul anual Pride din Istanbul este interzis din 2015, iar oficiali guvernamentali, inclusiv președintele Turciei, au făcut în repetate rânduri declarații deschise împotriva comunității LGBTQ+.
Cele mai recente raiduri extind astfel anchetele autorităților asupra organizațiilor LGBTQ+ și includ atât verificări privind presupuse infracțiuni, cât și investigarea surselor de finanțare ale asociațiilor.