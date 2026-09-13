Turcia lansează raiduri împotriva organizațiilor LGBTQ+. 162 de persoane au fost arestate în 38 de locații

Publicat 13 sept. 2026, 22:51 Sursă tagesschau.de

Autoritățile din Turcia au desfășurat o amplă operațiune împotriva unor organizații LGBTQ+, în urma căreia 162 de persoane au fost arestate, a relatat duminică agenția de știri Anadolu, citând procuratura.

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