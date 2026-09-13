Atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz. Arabia Saudită închide un oleoduct strategic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 07:45

Un nou incident în Strâmtoarea Ormuz amplifică temerile privind securitatea transporturilor maritime și aprovizionarea globală cu energie. Agenția UKMTO, afiliată marinei britanice, a anunțat că a primit duminică un raport potrivit căruia o navă a fost lovită de un proiectil în timp ce traversa strâmtoarea. Până în prezent, nu sunt cunoscute amploarea pagubelor sau starea membrilor echipajului, relatează Reuters.

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