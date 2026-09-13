Atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz. Arabia Saudită închide un oleoduct strategic

Un nou incident în Strâmtoarea Ormuz amplifică temerile privind securitatea transporturilor maritime și aprovizionarea globală cu energie. Agenția UKMTO, afiliată marinei britanice, a anunțat că a primit duminică un raport potrivit căruia o navă a fost lovită de un proiectil în timp ce traversa strâmtoarea. Până în prezent, nu sunt cunoscute amploarea pagubelor sau starea membrilor echipajului, relatează Reuters.
Incidentul a fost raportat la o zi după ce Arabia Saudită a anunțat închiderea temporară, ca măsură de precauție, a conductei Est-Vest, una dintre principalele rute prin care petrolul saudit ajunge pe piețele internaționale, mai arată sursa citată.
Potrivit autorităților de la Riad și Bagdad, un atac cu drone asupra infrastructurii petroliere saudite ar fi avut originea în Irak, unde activează miliții susținute de Iran. Nu a existat, până în prezent, o revendicare a responsabilității pentru atacul asupra conductei.
Atacurile pun presiune pe piața petrolului
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu riscă să provoace noi perturbări pe piața energiei. Prețul petrolului Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril în ultima săptămână, în timp ce atacurile asupra infrastructurii și navelor comerciale afectează principalele rute de transport din regiune.
Conducta Est-Vest, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează Peninsula Arabică și a reprezentat în ultimele șase luni o alternativă importantă la transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Oleoductul poate transporta între 4 și 5 milioane de barili de petrol pe zi, echivalentul a aproximativ 4-5% din oferta globală.
În urma atacului asupra conductei, imagini din satelit au surprins fum negru ridicându-se dintr-o zonă situată la sud de Medina. Ministerul saudit de Externe a anunțat că atacul s-a soldat cu mai multe persoane rănite și pagube materiale, aflate în evaluare. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii privind impactul asupra exporturilor de petrol.
Președintele american Donald Trump a declarat că, cel mai probabil, Iranul se află în spatele atacului.
Separat, Apărarea Civilă din Arabia Saudită a anunțat că un proiectil lansat de rebelii houthi a rănit două persoane în regiunea Jazan și a avariat mai multe clădiri, inclusiv o moschee.
Arabia Saudită cere sprijin militar Statelor Unite
În acest context, Arabia Saudită încearcă să obțină sprijin american pentru contracararea amenințărilor venite din partea grupării Houthi, aliată cu Iranul.
Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, l-a sunat joi pe Donald Trump și i-a solicitat sprijin militar pentru combaterea grupării Houthi, potrivit unor surse citate de Reuters. Washingtonul ar fi transmis că nu intenționează, deocamdată, să intervină direct în conflict, dar este dispus să ofere sprijin în materie de informații.
Trump a confirmat că a discutat cu prințul moștenitor și a afirmat că reprezentanții grupării Houthi au contactat, la rândul lor, administrația americană, cerând Statelor Unite să nu intervină direct.
Houthi ar fi capturat insula Perim
Conflictul riscă să se extindă și spre Marea Roșie. Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că rebelii Houthi au capturat vineri insula strategică Perim, situată în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Golful Aden.
Controlul asupra acestei zone ar putea amplifica presiunile asupra traficului maritim și asupra transporturilor de petrol, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu au dus deja la creșterea prețurilor la energie.