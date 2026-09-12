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Extern· 1 min citire
Volodimir Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20. Anunțul liderului de la Kiev
Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, la summitul G20 de la Miami, programat în decembrie, dacă ambii lideri vor fi invitați. Zelenski a spus că o astfel de întâlnire trebuie să ducă la decizii concrete, nu să rămână doar la nivelul declarațiilor.
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