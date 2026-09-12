Volodimir Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20. Anunțul liderului de la Kiev

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 13:39

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, la summitul G20 de la Miami, programat în decembrie, dacă ambii lideri vor fi invitați. Zelenski a spus că o astfel de întâlnire trebuie să ducă la decizii concrete, nu să rămână doar la nivelul declarațiilor.

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