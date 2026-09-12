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Volodimir Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20. Anunțul liderului de la Kiev

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 13:39

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, la summitul G20 de la Miami, programat în decembrie, dacă ambii lideri vor fi invitați. Zelenski a spus că o astfel de întâlnire trebuie să ducă la decizii concrete, nu să rămână doar la nivelul declarațiilor.

Întrebat de postul Deutsche Welle (DW) dacă s-ar întâlni cu Vladimir Putin la reuniunea de la Miami, în cazul în care ambii lideri ar fi invitați, Zelenski a răspuns afirmativ.

"Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii", a răspuns liderul de la Kiev.

"Nu cuvintele contează. Nu contează ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună. (...) Contează doar rezultatul", a adăugat el.

Președintele ucrainean a mai afirmat în interviul acordat vineri postului german că vizita care a avut loc weekendul trecut a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev a reprezentat un "semnal bun" .

"Este un semn de respect față de poporul nostru", a subliniat liderul ucrainean.

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