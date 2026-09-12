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Explozie urmată de incendiu la depozitul unei fabrici de muniţie din Bulgaria

Explozie/ Captură video

Explozie/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 10:07

Un incendiu de proporții a avut loc vineri noapte la un depozit al fabricii de muniţii EMKO din Bulgaria, în apropiere de satul Ţareva Livada. Incendiul a fost provocat de o explozie. Potrivit presei bulgare, nu s-au înregistrat victime.

Angajaţii care erau pe tură în momentul declanșării exploziei au fost evacuați. Pompierii au intervenit la fața locului. Zona a fost imediat izolată, fiind activat sistemul de avertizare BG-ALERT. Potrivit autorităților, incendiul se propagă de la un depozit la altul. Direcţia Regională a Poliţiei informează, însă, că nu există niciun pericol pentru localităţile din apropiere.

Al doilea incident de acest gen din ultima lună

EMKO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev. Este cel de-al doilea incident de acest gen produs la o unitate de armament în ultima lună. Pe 10 august, o explozie puternică s-a produs la un alt depozit de muniţii al fabricii EMKO, în satul Beliţa. Incidentul este anchetat de Parchetul Regional din Plovdiv

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