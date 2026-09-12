Explozie urmată de incendiu la depozitul unei fabrici de muniţie din Bulgaria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 10:07

Un incendiu de proporții a avut loc vineri noapte la un depozit al fabricii de muniţii EMKO din Bulgaria, în apropiere de satul Ţareva Livada. Incendiul a fost provocat de o explozie. Potrivit presei bulgare, nu s-au înregistrat victime.

Distribuie articolul