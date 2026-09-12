Atac cu drone asupra unei conducte de petrol din Arabia Saudită. Transportul, suspendat

Publicat 12 sept. 2026, 09:57 Actualizat 12 sept. 2026, 10:01

Un atac cu drone asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită a determinat autoritățile să suspende temporar, ca măsură de precauție, operațiunile prin conducta Est-Vest. Atacul a avut loc joi dimineață, în regiunile Riad și Medina, iar incidentul riscă să pună și mai multă presiune pe piața globală a petrolului, în contextul blocajului din Strâmtoarea Ormuz.

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