Atac cu drone asupra unei conducte de petrol din Arabia Saudită. Transportul, suspendat

Un atac cu drone asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită a determinat autoritățile să suspende temporar, ca măsură de precauție, operațiunile prin conducta Est-Vest. Atacul a avut loc joi dimineață, în regiunile Riad și Medina, iar incidentul riscă să pună și mai multă presiune pe piața globală a petrolului, în contextul blocajului din Strâmtoarea Ormuz.
Ministerul saudit al Energiei a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor prin conducta Est-Vest, una dintre principalele rute prin care Arabia Saudită își poate transporta petrolul fără a depinde de traficul maritim din zona Strâmtorii Ormuz, transmite Reuters.
În urma atacului, mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile evaluează în prezent pagubele produse infrastructurii. Imagini din satelit au indicat un nor de fum negru în apropierea conductei, la sud de Medina.
Deocamdată, nu este clar cine a lansat dronele. Arabia Saudită și Irakul au afirmat însă că acestea ar fi pornit de pe teritoriul irakian. Guvernul de la Bagdad a condamnat atacul și a anunțat o operațiune pentru identificarea celor responsabili.
Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât în Irak operează mai multe grupări armate susținute de Iran. Stabilirea responsabilităților este astfel urmărită îndeaproape, în condițiile în care regiunea se confruntă cu tensiuni militare și perturbări ale transporturilor de petrol.
Conducta Est-Vest, rută alternativă pentru exporturile saudite
Conducta Est-Vest traversează Arabia Saudită și are un rol strategic pentru exporturile de petrol ale regatului, deoarece permite transportul țițeiului către porturile de la Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz.
Importanța acestei rute a crescut în contextul războiului dintre SUA și Iran, care a afectat puternic traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz. Suspendarea temporară a operațiunilor prin conductă adaugă astfel o nouă presiune asupra unei piețe deja afectate de reducerea livrărilor.
Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că livrările de țiței saudit au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimele peste trei decenii. Scăderea este legată, printre altele, de atacurile asupra navelor care tranzitează Strâmtoarea Bab el-Mandeb, atribuite unor grupări afiliate rebelilor Houthi.
În acest context, prețul petrolului a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril. Orice perturbare suplimentară a infrastructurii sau a rutelor de transport din regiune poate amplifica presiunile asupra aprovizionării și asupra prețurilor de pe piețele internaționale.